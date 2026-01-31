Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 1. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie können sich heute über ein Gefühl klar werden und einen Weg zu mehr Glück finden. Denken Sie vormittags über Ihre Bedürfnisse und die Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung nach.

Horoskop morgen: Stier

Der Vormittag bleibt ruhig. Sie finden entspannt in Ihr Gleis. Nachmittags und abends sollten Sie Konfrontationen meiden. Lassen Sie sich in der Partnerschaft nicht reizen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Halten Sie sich heute fern von Menschen, die Sie gegen Ihren Willen formen wollen. Helfen Sie abends einem nahestehenden Menschen aus einer Notlage heraus!

Horoskop morgen: Krebs

Versuchen Sie heute nicht, etwas zu erzwingen. Am späten Vormittag kommt man Ihnen entgegen! Nachmittags dürfen Sie eine Absage nicht persönlich nehmen.

Horoskop morgen: Löwe

Man kommt heute von selbst auf Sie zu. Warten Sie in aller Ruhe ab, was sich ereignet! Am frühen Abend sollten Sie eine Idee für sich behalten. Sie ist noch nicht ganz ausgegoren.

Horoskop morgen: Jungfrau

Gehen Sie mit großen Erwartungen in diesen Tag, Sie werden Ihre Chancen bekommen. Nutzen Sie eine Gelegenheit zur beruflichen Verbesserung. Abends sollten Sie maßvoll bleiben.

Horoskop morgen: Waage

Kämpfen Sie heute um eine Erkenntnis. Sammeln Sie Informationen, stellen Sie Fragen! Am Abend sollten Sie andere nicht verunsichern. Überlegen Sie sich gut, was Sie sagen!

Horoskop morgen: Skorpion

Handeln Sie heute nicht unter Zwang. Lassen Sie sich nicht emotional erpressen. Ein Irrtum, den Sie heute begehen, könnte lang anhaltende und schwer zu beseitigende Folgen haben.

Horoskop morgen: Schütze

Investieren Sie heute Ihre Mittel oder Ihre Kraft in ein vielversprechendes Vorhaben. Sichern Sie sich aber gut ab! Das kann die Vorbereitung für einen umfassenden Neuanfang sein.

Horoskop morgen: Steinbock

Vormittags lösen Sie ein Problem zusammen mit anderen. Bringen Sie Ihre Kreativität und Fantasie ein! Abends finden Sie mit Ihrem Partner eine neue Ebene der Verständigung.

Horoskop morgen: Wassermann

Suchen Sie heute ganz bewusst Entspannung. Verbringen Sie den Tag zurückgezogen. Vormittags treten Ihnen andere in Sympathie entgegen und helfen Ihnen weiter.

Horoskop morgen: Fische

Ihre Hartnäckigkeit bringt Sie heute sicher zum Ziel. Lassen Sie sich mittags nicht auf eine falsche Fährte locken. Ihr gesunder Menschenverstand hilft Ihnen aus einer Zwickmühle.