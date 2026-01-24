Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 25. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Lassen Sie sich heute nicht in fruchtlose Debatten verwickeln. Versuchen Sie nicht um jeden Preis, recht zu behalten. Ziehen Sie sich etwas zurück, wenn es kriselt.

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich von anderen Leuten nicht in unnötige Auseinandersetzungen verwickeln. Halten Sie am späten Nachmittag Abstand zu Menschen, die aggressiv auf Sie wirken.

Horoskop morgen: Zwillinge

Vormittags sollten Sie einen Fehler eingestehen, wenn Sie darauf angesprochen werden. Man achtet Sie dann nur umso mehr. Abends entwickeln Sie ungeahnte Fantasie.

Horoskop morgen: Krebs

Nutzen Sie den Vormittag für kraftraubende Arbeiten. Am Nachmittag sollten Sie nicht zu sehr auf andere bauen. Bleiben Sie abends einem Freund gegenüber tolerant.

Horoskop morgen: Löwe

Eine Ihrer alten Ideen wird heute wieder aktuell. Wenn Sie schnell und ohne zu zögern vorgehen, können Sie sie auch Wirklichkeit werden lassen. Machen Sie sich an die Arbeit.

Horoskop morgen: Jungfrau

Machen Sie sich einen schönen Tag. Genießen Sie die Natur und gönnen Sie sich Abwechslung! Abends macht man Ihnen ein vielversprechendes und ernsthaftes Angebot.

Horoskop morgen: Waage

Am Vormittag sollten Sie ein Geheimnis nicht preisgeben. Mit ein wenig Geschick können Sie vermeiden, es zu verraten. Am Nachmittag sollten Sie eine Schuld einfordern.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie haben einen schönen Tag vor sich. Kreativität ist morgens Ihre größte Stärke. Am späten Nachmittag können Sie sich von einer lästigen Abhängigkeit befreien.

Horoskop morgen: Schütze

Machen Sie sich morgens und vormittags nicht von anderen abhängig. Erfolg haben Sie im Moment nur mit dem, was Sie aus eigener Kraft bewältigen können.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie haben einen friedvollen Tag vor sich. Machen Sie es sich nach einem schönen Frühstück zu Hause gemütlich oder unternehmen Sie etwas mit Ihrer Familie oder guten Freunden.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie besitzen heute große Überzeugungskraft und können Ihren Einfluss auf andere nutzen. Handeln Sie vormittags entschlossen! Abends sollten Sie bescheiden auftreten.

Horoskop morgen: Fische

Ihre Besonnenheit hilft Ihnen, am Vormittag alles richtig zu machen. Sie finden auch genug Zeit, andere zu unterstützen. Am Abend darf keine Langeweile aufkommen!