Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 18. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sorgen Sie in allen fraglichen Angelegenheiten für Klarheit. Sie brauchen in den nächsten Tagen eindeutige Entscheidungsgrundlagen, weil es manchmal schnell gehen muss!

Horoskop morgen: Stier

Sie überwinden heute eine Hürde, die Ihnen lange Zeit Angst gemacht hat. Haben Sie Vertrauen zu sich, gehen Sie eine Aufgabe direkt an! Nutzen Sie abends Ihre Fantasie!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Lassen Sie sich heute nicht provozieren, auch wenn sich andere wichtig machen. Nachmittags sollten Sie eine Verpflichtung ernst nehmen, auch wenn Sie dadurch Probleme haben.

Horoskop morgen: Krebs

Heute müssen Sie anderen Menschen mit Respekt gegenübertreten. Achten Sie niemanden gering, nur weil er Ihnen nicht uneingeschränkt recht geben und folgen will.

Horoskop morgen: Löwe

Setzen Sie sich vor allem vormittags aktiver ein, Bequemlichkeit kann Ihnen Nachteile bringen. Über Mittag sollten Sie Streit vermeiden. Ziehen Sie sich zur Entspannung etwas zurück.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie haben einen recht guten Tag vor sich. Andere können von selbst auf Sie zukommen und Ihnen Gutes tun. Am späteren Abend sollten Sie ganz eindeutig Stellung beziehen.

Horoskop morgen: Waage

Sie wirken heute besonders stark auf andere und können Ihren Einfluss nutzen. Leiten Sie ein neues Projekt ein, man wird Ihnen kaum Widerstand entgegensetzen.

Horoskop morgen: Skorpion

Eine Idee, die Sie schon abgehakt hatten, wird wieder aktuell. Handeln Sie aus Ihrer Erfahrung heraus. Bringen Sie Kenntnisse ein, die Sie schon vor längerer Zeit erworben haben!

Horoskop morgen: Schütze

Sie dürfen nicht zum Opfer Ihrer eigenen Unausgeglichenheit werden. Vor allem in der Partnerschaft würden sonst Konflikte entstehen. Bleiben Sie Ihren Idealen treu!

Horoskop morgen: Steinbock

Vormittags sollten Sie sachlich bleiben, wenn es darum geht, in einer undurchsichtigen Sache zu einem Urteil zu kommen. Lassen Sie sich nicht von unhaltbaren Zusagen blenden.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sind gesundheitlich nicht so belastbar wie gewöhnlich. Bürden Sie sich nicht zu viel auf! Am Abend dürfen Sie Kleinigkeiten nicht überbewerten. Regen Sie sich nicht auf!

Horoskop morgen: Fische

Suchen Sie Unterstützung, wenn Sie eine Hürde allein nicht überwinden können. Die Ratschläge von erfahrenen Menschen bringen Sie auf den richtigen Weg.