Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Horoskop für Sonntag, 11. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

In der Partnerschaft und im Umgang mit anderen sollten Sie heute die Harmonie erhalten. Beweisen Sie vor allem nachmittags Ihren Teamgeist! Abends haben Sie eine gute Idee.

Horoskop morgen: Stier

Sie können heute Erlebnisse haben, die Sie zunächst verunsichern mögen. Machen Sie sich auf lange Sicht frei von Gefühlen, die zum Gefängnis für Sie werden können.

Horoskop morgen: Zwillinge

Achten Sie heute gut auf Ihr leibliches Wohlbefinden. Essen Sie leicht und vitaminreich, trinken Sie viel Wasser! Halten Sie sich am Nachmittag Verpflichtungen vom Hals.

Horoskop morgen: Krebs

Weichen Sie vormittags einem Kampf aus, Sie würden nur Kraft verlieren. Am späteren Nachmittag müssen Sie mit Absagen rechnen. Drängen Sie abends nicht in den Mittelpunkt.

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich nicht von anderen Menschen den Mut nehmen. Es besteht die Gefahr, dass unnötige Zweifel in Ihnen gesät werden. Halten Sie Abstand zu negativen Menschen!

Horoskop morgen: Jungfrau

Gehen Sie morgens auf Ihren Partner ein, nehmen Sie ihm eventuelle Zweifel. Abends sollten Sie sich zu einer Entscheidung durchringen, auch wenn es Ihnen schwerfallen mag.

Horoskop morgen: Waage

Sie erkennen morgens eine Chance für sich, greifen Sie ohne langes Abwägen zu! Nachmittags sollten Sie Abstand zu Menschen halten, die allzu fordernd auftreten.

Horoskop morgen: Skorpion

Morgens haben Sie eine Erfolgschance, die Sie entschlossen nutzen sollten. Am Abend können Sie ein drückendes Problem lösen. Setzen Sie sich ernsthaft damit auseinander.

Horoskop morgen: Schütze

Setzen Sie sich heute keinen gesundheitlichen Belastungen aus, bleiben Sie im Hintergrund. Abends sollten Sie sich von Aufregungen ganz bewusst fernhalten.

Horoskop morgen: Steinbock

Ein vielversprechender Tag für Sie! Treffen Sie Entscheidungen, schließen Sie Verträge oder orientieren Sie sich neu. Ideal ist der frühe Abend. Man kommt Ihnen entgegen.

Horoskop morgen: Wassermann

Den Vormittag müssen Sie hinter sich bringen, nachmittags kommen Sie zur Ruhe. Abends haben Sie Glück in jedem Bereich. In der Liebe können Sie eine Eroberung machen!

Horoskop morgen: Fische

Bauen Sie heute die Anregungen und Ideen anderer geschickt in Ihre eigenen Pläne mit ein. Abends kann ein Veränderungswunsch vorübergehend für große Unruhe sorgen.