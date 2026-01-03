Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 4. Januar 2026

Horoskop heute: Widder

Hören Sie auf andere Menschen, die Ihnen Ratschläge geben. Sie bleiben sonst in einer Sackgasse stecken. Wenn Sie abends etwas ablehnen, dann ist dies nicht endgültig.

Horoskop heute: Stier

Halten Sie heute Ordnung. Ermahnen Sie auch andere dazu, selbst wenn man Sie für spießig hält. Am frühen Nachmittag dürfen Sie sich nicht unter Druck setzen lassen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Verbringen Sie diesen Tag mit Menschen, die Ihnen emotional nahestehen. Sie können eine sehr angenehme, genussvolle Zeit verleben. Abends geben Sie anderen seelischen Halt.

Horoskop heute: Krebs

Lassen Sie sich von einem Ereignis um die Mittagszeit nicht aus der Bahn werfen. Nehmen Sie einfach hin, was Sie nicht ändern können. Sprechen Sie sich abends aus!

Horoskop heute: Löwe

Vorsicht am Vormittag! Man versucht, Sie hereinzulegen. Gehen Sie kein Risiko ein, seien Sie ruhig misstrauisch. Am frühen Abend befreien Sie sich von einer Belastung.

Horoskop heute: Jungfrau

Nachmittags haben Sie tolle Chancen, Ihr Zusammenleben mit anderen neu zu gestalten. Bringen Sie Ihre Vorstellungen diplomatisch vor, dann kommt man Ihnen entgegen.

Horoskop heute: Waage

Tagsüber sollten Sie sich nicht in Machtkämpfe verwickeln lassen. Vermeiden Sie vor allem im Beruf die direkte Konfrontation. Halten Sie abends an einem Vorsatz entschlossen fest.

Horoskop heute: Skorpion

Ein erfüllter Tag für Sie! Sie können gute Erfolge einfahren, wenn Sie selbst den ersten Schritt tun und Ihre Pläne durchziehen. Bereiten Sie abends Ihrem Partner eine Überraschung!

Horoskop heute: Schütze

Vormittags finden Sie in einem wichtigen Brief schnell die richtigen Worte. Am späten Abend kann eine Unternehmung zu zweit etwas langweilig werden.

Horoskop heute: Steinbock

Nutzen Sie in der ersten Tageshälfte Gelegenheiten zur Aussprache. Sie kommen mit etwas diplomatischem Geschick an Informationen, die sehr aufschlussreich für Sie sind.

Horoskop heute: Wassermann

Sie sollten heute eine Einschränkung Ihrer Freiheit nicht dulden. Wehren Sie den Anfängen! Abends würden Sie mit nachlässigem Verhalten die Eifersucht Ihres Partners wecken.

Horoskop heute: Fische

Sie sollten sich heute um Ihre Gesundheit kümmern! Leben Sie bewusster und legen Sie sich Kraftreserven zu. Abends müssen Sie ein Versprechen einlösen.