Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 28. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Freuen Sie sich auf einen friedlichen Tag. Spannen Sie einmal wieder richtig aus. Tanken Sie Kraft, schlafen Sie vor! Abends sollten Sie in aller Ruhe die nächsten Tage vorplanen.

Horoskop morgen: Stier

Am Morgen kommt Ihnen eine gute Idee. Halten Sie sie fest und bauen Sie sie aus. Überlegen Sie, wie Sie aus eigener Kraft zu mehr persönlicher Freiheit kommen können.

Horoskop morgen: Zwillinge

Heute ist nicht Ihr Tag. Sie haben zwar vormittags die Chance, Ihre Kreativität zu beweisen, ab Mittag ist es aber schwer für Sie, sich zu konzentrieren. Bleiben Sie im Hintergrund.

Horoskop morgen: Krebs

Heute kommen Sie bei anderen besonders gut an und können die Sympathie oder Liebe eines Menschen gewinnen. Gehen Sie offen auf andere zu, knüpfen Sie Kontakte!

Horoskop morgen: Löwe

Heute fällt es Ihnen immer wieder schwer, im Gespräch den Faden zu behalten oder hinter Ihren Entscheidungen zu stehen. Behalten Sie nachmittags ein Geheimnis für sich!

Horoskop morgen: Jungfrau

Schließen Sie vormittags eine wichtige Arbeit ab. Bringen Sie offene Angelegenheiten noch in Ordnung. Abends kommen Sie mit diskreter Geduld einem lieben Menschen näher.

Horoskop morgen: Waage

Ein harmonisches Miteinander am Vormittag! Führen Sie ein gemeinsames Vorhaben durch. Sie haben rasche Erfolge. Am Nachmittag sollten Sie Gerüchten keinen Glauben schenken.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie erreichen heute besonders schnell, dass andere auf Sie einsteigen. Wecken Sie vormittags Interesse bei einem Menschen, dessen Mitwirkung Sie sich wünschen.

Horoskop morgen: Schütze

Sie sollten heute in Ihrer Partnerschaft eine ganz klare Entscheidung treffen. Lassen Sie sich nicht hinhalten! Fordern Sie nachmittags ein Bekenntnis, um Sicherheit zu bekommen.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich heute von den anderen nicht nervös machen. Sie müssen nicht auf jeden Vorschlag eingehen. Unternehmen Sie abends nicht zu viel. Gönnen Sie sich Ruhe.

Horoskop morgen: Wassermann

Ein guter Ansatz kann heute in Bequemlichkeit stecken bleiben. Dabei könnten Sie zum Abend hin sehr gut weiterkommen und erfolgreich wirken. Sichern Sie sich Hilfe!

Horoskop morgen: Fische

Legen Sie einen Gesundheitstag ein! Essen Sie vitaminreich, trinken Sie tagsüber viel Wasser oder Tee. Am Abend macht man Ihnen einen ernsthaften Vorschlag.