Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 21. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie haben einen schönen Tag vor sich und können durch andere viel Gutes erfahren. Suchen Sie Kontakt zu Ihren Freunden. Sie können gemeinsam einen Plan weiterentwickeln.

Horoskop morgen: Stier

Sie haben einen entspannten Tag vor sich. Zum Abend hin sollten Sie aber wachsam werden. Begehen Sie keine Fehler aus Unaufmerksamkeit oder Leichtfertigkeit.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sollten Ihre körperlichen Kräfte schonen. Nachmittags kann Unkonzentriertheit dazu führen, dass Sie etwas Wichtiges verschusseln. Machen Sie sich einen genauen Plan!

Horoskop morgen: Krebs

Versuchen Sie morgens, sich an Ihre Träume zu erinnern. Sie können wertvolle Anregungen gewinnen. Am frühen Abend geben Sie einem anderen Menschen einen Anstoß.

Horoskop morgen: Löwe

Beweisen Sie vormittags Ausdauer. Verwirklichen Sie einen Vorsatz, ohne zu lange zu zögern. Nehmen Sie abends eine Chance in der Liebe wahr, werfen Sie Bedenken über Bord.

Horoskop morgen: Jungfrau

Verlieren Sie sich heute nicht in düsteren Grübeleien, schauen Sie bewusst auf das Schöne, das Ihnen das Leben bietet! Teilen Sie sich abends einem anderen Menschen mit.

Horoskop morgen: Waage

Vor Ihnen liegt ein guter, ruhiger Tag. Widmen Sie sich ohne Eile Ihren Aufgaben. Am späteren Abend finden Sie in Ihrer Partnerschaft große Geborgenheit und Harmonie.

Horoskop morgen: Skorpion

Mit Unruhe, die von außen auf Sie zukommt, werden Sie heute leicht fertig. Geben Sie Verantwortung an andere ab. Abends müssen Sie mit einer überraschenden Absage rechnen.

Horoskop morgen: Schütze

Agieren Sie heute mit Bedacht und Vorsicht. So vermeiden Sie, dass Sie am Nachmittag in eine unangenehme Notlage geraten, aus der Sie sich kaum befreien können.

Horoskop morgen: Steinbock

Tagsüber haben Sie gute Chancen, sich zu verwirklichen. Lassen Sie sich nachmittags nicht von anderen hemmen oder verwirren. Abends dürfen Sie kein Risiko eingehen.

Horoskop morgen: Wassermann

Vormittags kann man Ihrem Tatendrang nur wenig entgegensetzen. Nehmen Sie eine schwierige Arbeit mit anderen in Angriff! Spätnachmittags haben Sie Grund zur Freude.

Horoskop morgen: Fische

Sie sollten heute in Ihrer Partnerschaft eine ganz klare Entscheidung treffen. Lassen Sie sich nicht hinhalten! Fordern Sie ein Bekenntnis, um Sicherheit zu bekommen.