Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Horoskop für Sonntag, 14. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie können heute Anregungen bekommen, die Ihnen bei der Fortführung einer Unternehmung sehr weiterhelfen. Ziehen Sie sich nachmittags zurück, Sie sind reizbar bei Störungen.

Horoskop morgen: Stier

Bleiben Sie nachmittags möglichst im Hintergrund. Versuchen Sie, Zeit zu gewinnen, wenn man Sie gegen Ihren Willen einsetzen will. Abends beantwortet sich eine offene Frage.

Horoskop morgen: Zwillinge

Ein guter Tag! Morgens haben Sie interessante Einfälle und kommen auf ungewöhnlich einfache Lösungen. Am Nachmittag können Sie eine alte Liebe wieder auffrischen.

Horoskop morgen: Krebs

Verbringen Sie diesen Tag möglichst ruhig, drängen Sie sich nicht in den Mittelpunkt des Geschehens. Abends nimmt man es Ihnen übel, wenn Sie sich vor einer Verantwortung drücken.

Horoskop morgen: Löwe

Nehmen Sie sich den Ratschlag eines Menschen, der an Ihre Sicherheit denkt, zu Herzen. Am späten Abend entdecken Sie eine Stärke an sich, die Sie zu neuen Taten motiviert!

Horoskop morgen: Jungfrau

Viele Ziele können heute wegen materieller Beschränkungen nicht im vorgesehenen Maß verwirklicht werden. Vermeiden Sie abends Streit, suchen Sie einen Kompromiss.

Horoskop morgen: Waage

Stehen Sie heute zu Ihrem gegebenen Wort. Beweisen Sie Ihre Zuverlässigkeit! Nachmittags können Sie einen Vorteil erringen, wenn Sie eine Unbequemlichkeit in Kauf nehmen.

Horoskop morgen: Skorpion

Bis zum Nachmittag sind Sie geistig besonders beweglich. Entwickeln Sie neue Ideen! Abends sollten Sie eine Missstimmung nicht in Streit ausarten lassen.

Horoskop morgen: Schütze

Bleiben Sie bis zum Nachmittag eher im Hintergrund. Sie neigen dazu, sich reizen und in Kämpfe verwickeln zu lassen. Frischen Sie abends eine alte Freundschaft auf.

Horoskop morgen: Steinbock

In der Partnerschaft sind heute Ihre Geduld und Ihr Entgegenkommen gefordert. Gehen Sie vor allem abends auf Ihren Partner ein und zeigen Sie ihm, dass Sie für ihn da sind!

Horoskop morgen: Wassermann

Fahren Sie bis zum Nachmittag nur mit halber Kraft. Schieben Sie wichtige Entscheidungen oder Erledigungen noch auf. Am frühen Abend tut man Ihnen einen lieben Gefallen.

Horoskop morgen: Fische

Ihr Partner kann Sie heute fordern. Gehen Sie auf seine Gefühle und Ansprüche stärker ein, räumen Sie Missverständnisse aus, die Anlass zur Entfremdung geben könnten.