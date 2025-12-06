Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 7. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Wenn andere heute nicht auf Ihre Ideen einsteigen, sollten Sie nicht weiter nachhaken. Nutzen Sie vormittags eine Gelegenheit, Ihre Stärken etwas mehr in den Vordergrund zu stellen.

Horoskop morgen: Stier

Tagsüber sollten Sie der Pflege Ihrer Gesundheit etwas mehr Zeit widmen. Zum Abend hin entwickeln Sie eine neue Idee, die Sie im Job nach vorne bringen kann.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Heute dürfen Sie, vor allem in der Liebe, mit einer positiven Wendung rechnen. Halten Sie die Augen offen! Gehen Sie am Abend vorurteilsfrei auf andere Menschen zu.

Horoskop morgen: Krebs

Lassen Sie sich heute von einer drohenden Einschränkung nicht irritieren. Versuchen Sie nachmittags, eine Beziehung zu beenden, die Sie doch nur weiter belasten würde.

Horoskop morgen: Löwe

Sie sind heute weniger leistungsfähig als sonst. Muten Sie sich nicht zu viel zu. Gönnen Sie sich Erholungspausen. Lassen Sie sich am Vormittag nicht in eine Falle locken.

Horoskop morgen: Jungfrau

Setzen Sie sich heute im Beruf ein, übernehmen Sie neue Aufgaben! Ihr Engagement kann sich schnell lohnen. Abends sollten Sie etwas früher schlafen gehen als gewöhnlich!

Horoskop morgen: Waage

Lassen Sie sich heute nicht in die Enge treiben, grenzen Sie sich frühzeitig ab. Am Vormittag können Sie jemandem einen Gefallen tun, wenn Sie ihm bei einer Arbeit helfen.

Horoskop morgen: Skorpion

Nutzen Sie heute Ihr psychologisches Geschick. Vor allem vormittags ist man offen für Ihren Einfluss. Am späten Nachmittag sollten Sie nicht versuchen, Nähe zu erzwingen.

Horoskop morgen: Schütze

Morgens haben Sie gute Ideen und kommen reibungslos mit anderen klar. Tauschen Sie sich aus, knüpfen Sie Kontakte! Am frühen Abend sollten Sie nicht zu viel von sich fordern.

Horoskop morgen: Steinbock

Nehmen Sie Differenzen am Morgen nicht zu ernst. Es bleibt nichts zurück. Am späteren Abend bietet sich Ihnen die Chance, aus eigener Kraft zu mehr Unabhängigkeit zu finden.

Horoskop morgen: Wassermann

Gönnen Sie sich heute Erholung, machen Sie sich einen ruhigen Tag! Ein schönes Mittagessen mit guten Freunden oder Ihrem Partner kann ein tolles Erlebnis für Sie werden.

Horoskop morgen: Fische

Es kann sehr lohnend für Sie sein, einem spontanen Impuls zu folgen. Greifen Sie entschlossen zu, wenn Sie Chancen erkennen! Abends haben Sie Glück in der Liebe!