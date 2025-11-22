Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 23. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Ordnen Sie sich tagsüber unter, es ist zu Ihrem Vorteil. Abends sollten Sie in der Partnerschaft das Gespräch suchen. Sie dürfen mit positivem, sachlichem Entgegenkommen rechnen.

Horoskop morgen: Stier

Ein innerer Konflikt kann sich heute bedenklich zuspitzen. Ziehen Sie sich ab dem frühen Nachmittag immer wieder etwas zurück. Handeln Sie in der Partnerschaft tolerant.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sind gedanklich besonders leistungsfähig und bewähren sich in der Entwicklung von Plänen und Konzepten. Am Nachmittag sollten Sie Zweifel nicht zu ernst nehmen.

Horoskop morgen: Krebs

Wenn Sie schöpferisch tätig sind, können Sie heute, vor allem in der Zurückgezogenheit, besonders gute Leistungen vollbringen. Führen Sie abends ein einfühlsames Gespräch.

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich heute von den Ideen anderer begeistern und mitreißen. Bringen Sie sich in ein Team ein, ohne nur an Ihren eigenen Vorteil zu denken. Halten Sie abends eine Zusage ein.

Horoskop morgen: Jungfrau

Man lässt Sie heute in Ruhe, Sie haben Freiraum für Ihre eigenen Angelegenheiten. Halten Sie über Mittag Abstand. Mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen.

Horoskop morgen: Waage

Sie müssen sich heute in andere einfühlen und Verständnis für deren menschliche Schwächen haben. Bauen Sie abends jemanden auf, der Sorgen hat. Sie können helfen!

Horoskop morgen: Skorpion

Vormittags können Sie sich aussöhnen oder jemandem näherkommen. Tun Sie den ersten Schritt! Am frühen Abend dürfen Sie nicht mehr versprechen, als Sie halten können.

Horoskop morgen: Schütze

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie heute keine besondere Lust auf andere Menschen haben. Meiden Sie abends alles, was Sie verunsichern oder stören könnte.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sind derzeit reizbarer als gewöhnlich und sollten im Umgang mit anderen geduldig und besonnen bleiben. Abends sollten Sie Schäden sehr aufmerksam vermeiden.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie können vormittags eine begonnene Unternehmung erfolgreich abschließen. Fangen Sie am Nachmittag nichts Neues an. Gönnen Sie sich Pausen, wenn Sie sie brauchen!

Horoskop morgen: Fische

Pflegen Sie heute Ihre Freundschaften. Knüpfen Sie neue Kontakte oder beleben Sie alte Verbindungen neu. Versuchen Sie, sich abends mit Menschen auszutauschen, die Sie mögen.