Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Horoskop für Sonntag, 16. November 2025

Horoskop heute: Widder

Der Morgen ist Ihre stärkste Zeit. Bringen Sie wichtige Vorhaben früh über die Bühne. Lassen Sie sich tagsüber nicht von Stimmungen treiben. Spätabends kommen Leidenschaften auf!

Horoskop heute: Stier

Sie laufen heute Gefahr, sich zu verzetteln. Konzentrieren Sie sich, fangen Sie nicht zu viel auf einmal an. Nachmittags dürfen Sie sich nicht auf Unterstützung durch andere verlassen.

Horoskop heute: Zwillinge

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie heute nicht alles schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Gönnen Sie sich immer wieder Pausen. Verbringen Sie den Abend in Ruhe.

Horoskop heute: Krebs

Der Tag bleibt für Sie ruhig. Erledigen Sie am Vormittag anstehende Arbeiten. Nehmen Sie sich für den Nachmittag nichts vor. Abends sollten Sie nicht versuchen, Nähe zu erzwingen.

Horoskop heute: Löwe

Tagsüber können Sie Chancen zu finanziellen Verbesserungen bekommen. Halten Sie die Augen offen. Ergreifen Sie eine günstige Gelegenheit, ohne zu lange nachzudenken.

Horoskop heute: Jungfrau

Setzen Sie einen kraftvollen Gedanken heute mit aller Entschlossenheit durch. Lassen Sie sich von fremden Zweifeln nicht zurückhalten! Zeigen Sie abends Ihre Dankbarkeit!

Horoskop heute: Waage

Lehnen Sie sich bis zum frühen Nachmittag nicht zu sehr auf, schlucken Sie Aggressionen lieber hinunter. Nachmittags dürfen Sie eine gute Idee nicht vorzeitig ausplaudern!

Horoskop heute: Skorpion

Sie besitzen heute besondere Überzeugungskraft und können Ihren Einfluss auf andere für sich nutzen. Handeln Sie vormittags entschlossen! Abends sollten Sie bescheiden auftreten.

Horoskop heute: Schütze

Nutzen Sie den Auftrieb, den Sie am frühen Nachmittag verspüren, um eine gemeinsame Unternehmung voranzutreiben oder zu Ende zu bringen. Später müssen Sie geduldig sein.

Horoskop heute: Steinbock

Entwickeln Sie einen vielversprechenden Ansatz mit aller Entschlossenheit weiter. Am Vormittag bekommen Sie eine Information, die Ihnen in der Folge Türen öffnet.

Horoskop heute: Wassermann

Nehmen Sie Ihre Chance wahr, nutzen Sie eine Verwirrung zu Ihrem eigenen Vorteil. Am späten Nachmittag bietet man Ihnen einen Kompromiss an. Der Abend wird ruhig.

Horoskop heute: Fische

Bis zum Mittag besteht immer wieder die Gefahr von Reibereien. Haben Sie Geduld mit anderen! Am Abend sollten Sie einen Streit in der Partnerschaft nicht unnötig aufbauschen.