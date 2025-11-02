Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 2. November 2025

Horoskop heute: Widder

Versuchen Sie heute nicht, Vorgänge zu erzwingen oder übermäßig zu beschleunigen. Die Gefahr, dass Ihr Einsatz umsonst ist, ist groß. Abends besteht Unfallgefahr. Vorsicht!

Horoskop heute: Stier

Verbringen Sie diesen Tag möglichst besinnlich, lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Sie können kreative Ansätze entwickeln. Lassen Sie sich am Abend eine Idee nicht zerstören.

Horoskop heute: Zwillinge

Sie neigen heute dazu, die Begeisterung anderer mit Oberflächlichkeit zu verwechseln. Sparen Sie mit Kritik! Abends sollten Sie einen Angriff nicht gleich persönlich nehmen.

Horoskop heute: Krebs

Greifen Sie nicht zu sehr in die Entscheidungsfreiheit anderer ein, man könnte Ihnen Fanatismus vorwerfen. Am späteren Vormittag sollten Sie ein Friedensangebot annehmen.

Horoskop heute: Löwe

In Ihren Planungen müssen Sie heute besonders vorsichtig sein. Sie dürfen eventuelle Schwierigkeiten nicht verdrängen. Gönnen Sie sich abends bewusst eine Stunde Erholung.

Horoskop heute: Jungfrau

Sie müssen tagsüber mit unklaren Stimmungen anderer zurechtkommen. Behalten Sie einen kühlen Kopf! Abends sollten Sie sich von einem Angebot nicht zu viel versprechen.

Horoskop heute: Waage

Überwinden Sie Ihren Widerwillen gegen einen anderen, zwingen Sie sich zur Fairness. Das bringt Ihnen nachmittags unerwartet einen Vorteil. Unternehmen Sie abends nichts.

Horoskop heute: Skorpion

Sie sind heute körperlich nicht so leistungsfähig wie gewöhnlich. Treten Sie etwas kürzer, erledigen Sie nur das Wichtigste. Abends sollten Sie etwas für Ihre Nerven tun, ruhen Sie aus!

Horoskop heute: Schütze

Sie haben einen recht guten Tag vor sich. Vormittags kann eine neue Hoffnung aufkeimen. Nachmittags bekommen Sie die Gelegenheit zur Verwirklichung eines Herzenswunsches.

Horoskop heute: Steinbock

Sie neigen heute dazu, aus übertriebener Begeisterung zu weit zu gehen. Schätzen Sie Ihre Chancen realistisch ein! Abends sollten Sie eine Schuld eingestehen und sie fair begleichen.

Horoskop heute: Wassermann

Den Vormittag müssen Sie hinter sich bringen, nachmittags kommen Sie zur Ruhe. Am Abend haben Sie gute Chancen in jedem Bereich. In der Liebe können Sie eine Eroberung machen!

Horoskop heute: Fische

Tagsüber sollten Sie in der Liebe aktiv werden. Sie machen Eindruck und können einem anderen Menschen näherkommen. Weichen Sie abends einem Streit aus.