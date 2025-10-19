Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 19. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Setzen Sie sich heute für die Verwirklichung eines vielversprechenden Vorhabens ein. Es können sich Ihnen unvermutet neue Türen öffnen! Lassen Sie sich abends nicht stressen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Bei einem Ausflug am Vormittag kommen Ihnen Ideen, wie Sie sich erfolgreich weiterentwickeln können. Nutzen Sie den frühen Nachmittag, um konkrete Pläne zu machen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vormittags können Sie sich ungehindert entfalten. Weichen Sie am frühen Nachmittag einem Streit aus. Gestehen Sie abends den Menschen in Ihrer Umgebung mehr Freiheiten zu.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Schließen Sie heute Frieden mit sich, verzeihen Sie sich einen Fehler der Vergangenheit. Sie können Ihre Kraft für bessere Vorhaben gebrauchen als für den Kampf mit sich selbst.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Machen Sie sich heute nicht zu viele Gedanken über Enttäuschungen der Vergangenheit. Schauen Sie nur nach vorn! Dann finden Sie am späten Abend einen ganz neuen Ansatz.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Schieben Sie eine Arbeit nicht vor sich her, Sie kommen sonst unter Druck. Bleiben Sie gelassen, wenn am Abend Uneinigkeit in der Partnerschaft entsteht. Gleichen Sie aus!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Wirken Sie heute beruhigend auf die Menschen in Ihrer Umgebung ein. Versuchen Sie, die Leitlinien vorzugeben! Vorsicht, wenn Sie nachts unterwegs sein müssen: Nichts riskieren!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Pflegen Sie heute Ihre Kontakte, beleben Sie eine alte Freundschaft neu! Vormittags können Sie Ihren Einfluss auf andere nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie haben die Chance, eine echte Machtposition zu erringen. Seien Sie konsequent, auch wenn andere Zweifel in Ihnen wecken wollen. Überdenken Sie abends einen Vorschlag.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie bekommen heute eine Gelegenheit, Ihre private Stellung auszubauen. Setzen Sie sich ein, nutzen Sie eine Chance! Abends erfahren Sie in einem Gespräch eine wichtige Neuigkeit.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Verlieren Sie sich vormittags nicht in einem hausgemachten Chaos. Konzentrieren Sie sich nur auf Wichtiges! Nachmittags bekommen Sie von anderen den Impuls zum Handeln.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben einen besonders starken Tag vor sich. Packen Sie vormittags den Stier bei den Hörnern, Sie setzen sich durch! Nachmittags haben Sie im Team gemeinsame Erfolge!