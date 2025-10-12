Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 12. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Dieser Tag kann Ihnen etwas zu gleichförmig verlaufen, bleibt aber harmonisch. In der Liebe können Sie heute besondere Genüsse erleben. Am späten Vormittag kann es funken!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Vormittags sollten Sie nicht auf falsche Freundlichkeit hereinfallen. Zeigen Sie, wo Ihre Grenzen sind. Nachmittags und abends wird es unruhig. Handeln Sie nicht voreilig!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie legen ein gutes Tempo vor und lassen sich kaum bremsen. Nehmen Sie heute ein Vorhaben in Angriff, mit dem Sie sich schon lange schwertun! Sie werden vorankommen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Am Morgen kann ein großes Durcheinander entstehen, wenn Sie planlos vorgehen. Lassen Sie sich nicht von anderen von einer geraden Linie abbringen. Genießen Sie den Abend.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Fahren Sie bis zum späten Nachmittag nur mit halber Kraft und schieben Sie wichtige Entscheidungen oder Erledigungen noch auf. Am Abend tut man Ihnen einen lieben Gefallen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sollten sich derzeit im Umgang mit anderen beherrschen. Lassen Sie sich nicht reizen, fordern Sie keine Unterwerfung! Beugen Sie drohendem Zeitdruck vor!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Ein sehr guter Tag für Sie! Sie können heute eine neue Aufgabe für sich finden, die Sie interessiert und Ihnen auf Dauer schönen Gewinn bringen kann. Zeigen Sie Entschlossenheit!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie müssen sich auch mit zweitklassigen Ergebnissen zufriedengeben, Perfektion werden Sie nicht bekommen! Abends sollten Sie Geduld und guten Willen beweisen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie dürfen sich jetzt nicht verzetteln. Konzentrieren Sie sich nur auf das Wichtigste. Nachmittags müssen Sie zu einer Verpflichtung stehen, auch wenn es Ihnen schwerfällt.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

In Gesprächen oder Verhandlungen müssen Sie heute Details besonders aufmerksam beachten. Lassen Sie sich nicht zu Versprechungen hinreißen, die Sie nicht halten können!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nutzen Sie für wichtige Erledigungen und Aufgaben vor allem den Vormittag. Lassen Sie sich von Ihrer Motivation tragen! Am späten Abend glitzern die Liebessterne!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie müssen Ihrer Nervosität Herr werden. Überlegen Sie, wie Sie auf längere Sicht verwirklichen können, was Sie sich vorstellen. Übereilen und entscheiden Sie heute nichts.