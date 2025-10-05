Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 5. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Verbringen Sie den Tag in einer ruhigen Umgebung. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Seele wieder einmal baumeln zu lassen. Abends bekommen Sie tatkräftige Hilfe durch einen Älteren.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben heute die Chance, aus dem Hintergrund heraus erfolgreich die Fäden zu ziehen. Nutzen Sie vor allem am Abend Ihre Möglichkeiten, andere zu beeinflussen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Bringen Sie sich nicht leichtfertig in Zugzwang. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht oder nur schwer halten können. Abends bekommen Sie endlich die ersehnte Klarheit.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nach einem erfolgreichen Vormittag können sich nachmittags im Hintergrund heftige Spannungen aufbauen. Beugen Sie Zeitdruck vor, lassen Sie sich nicht in die Enge treiben.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie müssen heute mit widersprüchlichen Gefühlen zurechtkommen. Steuern Sie seelischer Unruhe früh entgegen. Lassen Sie sich über Mittag nicht in einen Kampf verwickeln.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Setzen Sie sich und andere nicht unter Erfolgsdruck. Vormittags sollten Sie in einer beruflichen Angelegenheit eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Fragen Sie einen Freund um Rat!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben heute immer wieder Gelegenheit, anderen Menschen Gutes zu tun. Verweigern Sie sich nicht, wenn man Sie um einen Gefallen bittet, solange man Sie nicht erpresst.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Es kann hektisch werden! Gehen Sie heute planvoll vor, verlieren Sie sich nicht in unwichtigen Einzelheiten! Über Mittag sollten Sie sich von einem Gerücht nicht beunruhigen lassen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Frühmorgens und nachmittags haben Sie die meiste Kraft. Am späten Vormittag sollten Sie sich nicht einmischen, wenn andere Ärger haben. Lassen Sie sich abends nicht hereinlegen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie bekommen die Gelegenheit zu einer Aussprache. Beziehen Sie klar Stellung, haben Sie keine Angst, andere zu verprellen. Man wird Sie gerade wegen Ihrer Offenheit schätzen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute ist nicht Ihr Tag. Tun Sie, was getan werden muss, aber fangen Sie nichts Neues oder Wichtiges an. Blocken Sie ab, wenn man Sie abends in einen peinlichen Streit verwickeln will.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie sich tagsüber immer wieder Zeit, um sich zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Am Abend bekommen Sie einen Energieschub. Nutzen Sie Ihre Wirkung auf andere!