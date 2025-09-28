Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 28. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Jemand regt Sie in den Mittagsstunden an. Nachmittags macht man Ihnen einen Vorschlag, der bedenkenswert ist. Abends sollten Sie nicht zu heftig reagieren.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Am späteren Vormittag machen Sie eine Bekanntschaft, die in Zukunft sehr wichtig für Sie werden kann. Bringen Sie eine Vorleistung! Abends sollten Sie eine ehrliche Bilanz ziehen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie inspirieren Ihre Mitmenschen besonders am Vormittag. Man begegnet Ihnen den ganzen Tag über selbstlos und freundlich. Genießen Sie den Abend! Sie haben alle Chancen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Kritische Stimmung! Es kann zu Reibereien und Auseinandersetzungen kommen. Bewahren Sie Ruhe, verhalten Sie sich anderen gegenüber versöhnlich und defensiv!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vorsicht am Vormittag! Man kann versuchen, Sie hereinzulegen. Gehen Sie kein Risiko ein, seien Sie ruhig misstrauisch. Am frühen Abend machen Sie sich von einer Belastung frei.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Dieser Tag bleibt für Sie ruhig. Nehmen Sie sich die Zeit, liegen gebliebene Arbeiten zu erledigen und Ihre Angelegenheiten neu zu ordnen. Genießen Sie den späten Nachmittag!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nutzen Sie heute Ihre Fantasie, um ein anstehendes Problem zu lösen. Sie können vollkommen neue Wege finden! Widerstehen Sie am frühen Abend einer Herausforderung.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vormittags meistern Sie mit Geduld und Einsatz eine berufliche Herausforderung. Ihre Erfahrung hilft Ihnen weiter! Erwarten Sie abends nicht zu viel Entgegenkommen von anderen!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie haben einen sehr guten Tag vor sich und können äußerst erfolgreiche Entscheidungen treffen. Kümmern Sie sich gleich morgens um Wichtiges, Sie kommen schnell voran!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Erledigen Sie möglichst schon vormittags Ihre anstehenden Aufgaben, nachmittags könnte es eng werden. Bleiben Sie abends gelassen, auch wenn man Ihnen Vorwürfe macht.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Bringen Sie vormittags ein Gespräch zum Abschluss. Machen Sie Nägel mit Köpfen, ohne dabei zu viel Druck auszuüben. Am Abend können Sie Spannungen bei anderen lösen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Auf Kämpfe sollten Sie sich nicht einlassen. Versuchen Sie Zeit zu gewinnen, wenn andere Sie überrollen oder überreden wollen. Abends beeindrucken Sie mit Sachlichkeit.