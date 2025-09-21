Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 21. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lassen Sie sich heute von der Bedrückung anderer Menschen nicht anstecken. Versuchen Sie, positiv einzuwirken oder grenzen Sie sich ab, wenn Sie merken, dass es keinen Sinn hat.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Gehen Sie wichtige Vorhaben heute besser nicht an. Sie sind nicht vollkommen auf der Höhe und könnten selbst für unnötige Rückschläge sorgen. Seien Sie abends konsequent.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie können aus eigener Kraft viel erreichen. Legen Sie ruhig ein hohes Tempo vor, handeln Sie schnell und entschlossen. Spätabends bezaubern Sie jemanden mit Ihrem Charme.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Heute müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminkalender für unvorhergesehene Zwischenfälle. Machen Sie abends nur konstruktive Vorschläge!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Schalten Sie heute einen Gang zurück, schonen Sie sich körperlich! Ernähren Sie sich leicht und vitaminreich. Härten Sie sich ein bisschen ab, um sich gegen Infektionen stark zu machen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie entwickeln heute starke kreative Kräfte. Entfalten Sie sich spielerisch, experimentieren Sie! Abends kann es in der Partnerschaft zu Spannungen kommen. Gleichen Sie aus!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich heute nicht leichtfertig zu riskanten Handlungen verleiten. Fordern Sie Sicherheiten, wenn man Sie zu einer Beteiligung überreden möchte. Nicht erpressen lassen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nehmen Sie heute Rücksicht auf Ihre Gesundheit, vergeuden Sie keine Kraft. Legen Sie vormittags immer wieder Pausen ein, um konzentriert zu bleiben. Gehen Sie abends früher schlafen!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Bis mittags sollten Sie ungewohnte Anstrengungen vermeiden. Der spätere Nachmittag ist Ihre beste Zeit, Sie beeindrucken mit Ihren Ideen. Lassen Sie sich abends nicht provozieren.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie bringen heute guten Einsatz und erwerben damit Anerkennung, provozieren aber auch Neid. Fordern Sie keine Konkurrenzkämpfe heraus, verhalten Sie sich kollegial!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie können heute mit großer Entschlossenheit eine weitreichende Entscheidung fällen. Offenbaren Sie sich nachmittags niemandem, der Ihre Vorsätze vernichten könnte.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Konflikte im Beruf sollten Sie heute nicht zu kämpferisch austragen. Suchen Sie nach gemeinsamen Ansätzen und Zielen. Versöhnen Sie einander widerstrebende Kräfte!