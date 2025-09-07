Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 7. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Heute haben Sie einen besonders starken Tag, legen Sie sich ins Zeug! Sie begreifen heute besonders schnell, worauf es ankommt, und können gute Gelegenheiten bekommen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Suchen Sie vormittags das Gespräch, streben Sie eine Aussöhnung an! Nachmittags müssen Sie ein Geheimnis für sich behalten. Lassen Sie sich nicht austricksen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nehmen Sie sich heute etwas zurück, Sie haben weniger Kraft als gewöhnlich. Vermeiden Sie Alkohol und zu üppige Speisen. Abends haben Sie eine wertvolle Erkenntnis.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Die frühen Morgenstunden und der Vormittag sind für Sie am besten. Verwirklichen Sie sich, setzen Sie Ihre Ideen um! Sie finden auch auf ungewöhnlichen Wegen zum Erfolg.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Tagsüber kann es Ihnen an Antrieb fehlen. Lassen Sie sich am späten Vormittag die Stimmung von einer Absage nicht verderben. Gehen Sie abends auf Provokationen gar nicht ein.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Voreiligkeit kann Ihnen vormittags Nachteile bringen. Lassen Sie sich nicht zu Fehlern hinreißen! Am späten Nachmittag können Sie einen charmanten Kontakt haben.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Halten Sie sich heute etwas im Hintergrund. Reagieren Sie flexibel, wenn man Forderungen an Sie stellt. Erkennen Sie es abends an, wenn man Ihnen einen Gefallen tut.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Agieren Sie heute vorsichtig und zurückhaltend. Sie dürfen, gerade wenn es um Wichtiges geht, Ihr Pulver nicht zu früh verschießen. Abends finden Sie mit jemandem zusammen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sind heute weniger leistungsfähig als sonst. Muten Sie sich nicht zu viel zu und gönnen Sie sich Erholungspausen. Lassen Sie sich vormittags nicht in eine Falle locken.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie können heute Schwierigkeiten lösen, die sich im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Zusage ergeben haben. Nehmen Sie nachmittags einen Drückeberger in die Pflicht!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Verhalten Sie sich heute nicht zu gleichgültig. Man braucht und fordert Sie. Verlieren Sie abends nicht die Nerven, wenn andere Ihre Position infrage stellen möchten.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Überlegen Sie sich heute, wenn Ihnen etwas zufällt, ob Sie die Verantwortung dafür übernehmen können. Abends können Sie sich vorteilhaft mit einem älteren Menschen beraten.