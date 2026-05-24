Horoskop: So stehen die Sterne am Pfingstsonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 24. Mai 2026

Horoskop heute: Widder

Morgens sollten Sie sehr realistisch sein. Verlieren Sie sich nicht in Wünschen und Illusionen, Sie könnten sich selbst ins Abseits stellen. Nachmittags bekommen Sie eine Chance.

Horoskop heute: Stier

Sie müssen eine Schuld begleichen, gewinnen dadurch aber neue Handlungsfreiheit. Erinnern Sie sich am frühen Nachmittag an einen wichtigen Termin, Sie setzen sich durch!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Ihre Stimmung steigt im Lauf des Tages stetig an, abends können Sie mit Ihrer Zuversicht Berge versetzen. Über Mittag sollten Sie einen anderen Menschen bewusst höflich behandeln.

Horoskop heute: Krebs

Ein guter Tag! Morgens haben Sie interessante Einfälle und kommen auf ungewöhnlich einfache Lösungen. Am frühen Nachmittag können Sie eine alte Liebe wieder auffrischen.

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Horoskop heute: Löwe

Bringen Sie noch bis zum frühen Nachmittag anstehende Arbeiten über die Bühne. Abends kann es in der Partnerschaft zu Verwirrungen kommen. Beweisen Sie Entschlusskraft!

Horoskop heute: Jungfrau

Bringen Sie vormittags eine begonnene Arbeit zum Abschluss, um für neue Pläne frei zu werden! Abends können Sie den Kontakt zu einem Menschen herstellen, der Sie fördern kann.

Horoskop heute: Waage

Sie haben noch bis zum Abend Zeit, überzeugt und kraftvoll Ihr Ding zu machen. Abends müssen Sie mit Ereignissen rechnen, die Sie stören und Ihnen die Konzentration nehmen.

Horoskop heute: Skorpion

Sie sind jetzt besonders klar und geistig fit. Am Vormittag können Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Gehen Sie aber in kleinen Schritten vor und erzwingen Sie nichts!

Horoskop heute: Schütze

Man kommt Ihnen heute in jeder Hinsicht entgegen. Nutzen Sie den Vormittag, um anderen Menschen Vorschläge zu unterbreiten. Machen Sie es sich nachmittags schön!

Horoskop heute: Steinbock

Gehen Sie planvoll vor und verlieren Sie sich nicht in unwichtigen Einzelheiten. Lassen Sie sich vor allem vormittags nicht ablenken oder zu Nachlässigkeiten verführen.

Horoskop heute: Wassermann

Heute kann es Ihnen immer wieder an Antrieb und Motivation mangeln. Raffen Sie sich aber zumindest vormittags auf und gehen Sie aktiv an die Lösung eines beruflichen Problems.

Horoskop heute: Fische

Nehmen Sie sich heute Zeit, um neue Ideen zu entwickeln und weiter auszuführen. Machen Sie sich Gedanken über Ihre Unabhängigkeit. Schon abends sehen Sie vieles klarer!