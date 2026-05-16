Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 17. Mai 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie können jetzt eine Frage beantworten, die Sie schon lange beschäftigt. Nachmittags zeigen Sie großes technisches Geschick, Sie können eine Entdeckung machen!

Horoskop morgen: Stier

Sie haben einen guten Tag vor sich und dürfen auf schöne Erfolge in allen Bereichen hoffen. Nachmittags bekommen Sie die Chance, sich aus einer belastenden Situation zu befreien.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Machen Sie sich einen schönen Tag. Genießen Sie die Natur, gönnen Sie sich Abwechslung! Nachmittags macht man Ihnen ein vielversprechendes und ernsthaftes Angebot.

Horoskop morgen: Krebs

Sie dürfen sich nicht aufregen, wenn es nicht recht weitergeht. Sie brauchen noch etwas Geduld! Der Knoten platzt bald von selbst. Bereiten Sie jetzt Ihre weiteren Schritte vor.

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Horoskop morgen: Löwe

Seien Sie vormittags nicht zu kritisch mit Menschen, die nicht so ernsthaft wie Sie an eine Sache herangehen. Abends können Sie etwas zurückgewinnen, was Sie verloren glaubten.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie müssen heute mit Hindernissen und Widerständen rechnen. Verhalten Sie sich diplomatisch, Sturheit oder aggressives Vorgehen bringt vor allem abends verhärtete Fronten.

Horoskop morgen: Waage

Vormittags laufen Sie zur Hochform auf. Packen Sie ein Vorhaben mit frischem Optimismus an! Lassen Sie sich nachmittags nicht vom großspurigen Auftreten anderer provozieren.

Horoskop morgen: Skorpion

Die Stimmungsabhängigkeit anderer kann Sie heute sehr verwirren. Bleiben Sie sachlich, versuchen Sie, andere auf den Boden der Wirklichkeit zurückzubringen.

Horoskop morgen: Schütze

Es kann sich für Sie lohnen, etwas zu riskieren. Nehmen Sie eine Chance wahr, die Sie am Nachmittag bekommen. Abends sollten Sie nicht zu sehr über die Stränge schlagen.

Horoskop morgen: Steinbock

Grenzen Sie sich heute nicht von anderen ab, auch wenn Sie deren Vergnügungen für oberflächlich halten. Sie können nachmittags einen sympathischen Kontakt knüpfen.

Horoskop morgen: Wassermann

Nachmittags kann sich Ihnen ein interessanter beruflicher Weg zeigen. Lassen Sie sich aber mit einer endgültigen Entscheidung mindestens noch eine Woche Zeit.

Horoskop morgen: Fische

Sie finden endlich einmal wieder die Ruhe und Erholung, nach der Sie sich so sehr sehnen. Nachmittags kann Ihnen ein älterer Mensch einen wertvollen Rat geben.