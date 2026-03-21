Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 22. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie haben heute eine besonders starke, ausgleichende Kraft, die Sie auch zum Wohle anderer einsetzen sollten. Nachmittags dürfen Sie mit einer glücklichen Wende rechnen.

Horoskop morgen: Stier

Die Träume der letzten Nacht können hilfreich für Sie sein. Lassen Sie sich morgens ein bisschen Zeit, um sie zurückzuholen. Richten Sie sich nach den gewonnenen Erkenntnissen!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Ein schwieriger Tag für Geschäfte und Verhandlungen. Sagen Sie nichts zu, verlieren Sie sich nicht in Spekulationen. Lassen Sie sich am späten Abend nicht zum Streit herausfordern.

Horoskop morgen: Krebs

Treffen Sie morgens eine Entscheidung, die Ihr berufliches Weiterkommen betrifft. Achten Sie aber darauf, dass Sie den Lohn für zusätzliche Mühen sofort bekommen.

Horoskop morgen: Löwe

Machen Sie sich einen schönen Tag! Sie dürfen auf ein harmonisches Miteinander mit anderen hoffen. Nehmen Sie eine Verstimmung am späten Nachmittag nicht zu ernst.

Horoskop morgen: Jungfrau

Nachmittags und abends sind Sie heute am stärksten motiviert und können sich mit Kraft und Ausdauer einsetzen. Bringen Sie Arbeiten ohne großes Zögern über die Bühne!

Horoskop morgen: Waage

Am späten Vormittag droht eine kleine Turbulenz. Reagieren Sie dann flexibel, beharren Sie nicht stur auf einem Vorsatz. Am frühen Nachmittag verwirklichen Sie eine Idee.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie müssen heute mit Spannungen rechnen. Bleiben Sie vor allem in Ihrer Partnerschaft geduldig. Lassen Sie die Menschen in Ihrer Umgebung an Ihren Gedanken teilhaben.

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Grenzen Sie sich frühzeitig ab. Am späten Vormittag können Sie jemandem einen großen Gefallen tun, wenn Sie ihm bei einer Arbeit helfen.

Horoskop morgen: Steinbock

Holen Sie heute aufgeschobene Arbeiten nach. Bis zum frühen Nachmittag haben Sie viel Energie und schaffen rasch, was Sie sich vorgenommen haben. Bleiben Sie abends standhaft.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie haben einen ruhigen Tag vor sich und schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Investieren Sie Geduld in die Lösung eines anstehenden Problems. Es lohnt sich!

Horoskop morgen: Fische

Der Vormittag verläuft unauffällig. Ab dem frühen Nachmittag bekommen Sie wieder Aufwind. Setzen Sie Ihre Kreativität ein! Am späten Abend harmonieren Sie mit anderen.