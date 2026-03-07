Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 8. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Eine Anspannung bleibt bestehen. Über Mittag müssen Sie eine Herausforderung bewältigen. Abends kann ein Streit in der Partnerschaft neu aufflackern. Erzeugen Sie keinen Druck!

Horoskop morgen: Stier

Denken Sie an Ihre Sicherheit, wenn Sie vormittags eine Entscheidung treffen. Abends sollten Sie sich sinnliche Genüsse gönnen und sich verwöhnen oder sich verwöhnen lassen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Setzen Sie einen Entschluss heute besonnen um. Denken Sie auch an zunächst unwichtig scheinende Details! Am frühen Abend sollten Sie auf Ihre innere Stimme hören.

Horoskop morgen: Krebs

Sie neigen heute dazu, sich Illusionen zu machen. Bleiben Sie vor allem am frühen Nachmittag realistisch! Glauben Sie abends nicht alles, was man Ihnen erzählen will!

Horoskop morgen: Löwe

Sie müssen heute viel Geduld mit Ihren Mitmenschen haben. Bleiben Sie vor allem vormittags gelassen, wenn eine Zusage nicht eingehalten wird. Mittags ist ein Gespräch möglich.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie finden heute einen Menschen, der Sie ergänzt und der Ihnen geben kann, was Sie nicht haben. Gehen Sie am frühen Abend unter Leute, verstecken Sie sich nicht!

Horoskop morgen: Waage

Unterschwellig kann im Tagesverlauf immer wieder Unzufriedenheit in Ihnen hochsteigen. Schließen Sie vormittags eine belastende Angelegenheit in Ihrem Sinne ab.

Horoskop morgen: Skorpion

Nachmittags kann man unerwartet auf Sie zukommen und Ihnen eine Gefälligkeit erweisen. Versuchen Sie, einen angenehmen Menschen in Ihre Pläne einzubeziehen.

Horoskop morgen: Schütze

Nehmen Sie sich heute Zeit, in Ihrer Beziehung für Ordnung zu sorgen. Üben Sie dabei aber keinen Druck aus, Ihr Partner könnte sich sonst seelisch von Ihnen entfernen.

Horoskop morgen: Steinbock

Bleiben Sie in Ihren Entscheidungen heute unabhängig von anderen. Liefern Sie sich nicht aus. Am späten Vormittag sollten Sie im Team kooperativ sein und sich voll einbringen.

Horoskop morgen: Wassermann

Machen Sie sich heute intensive Gedanken über Ihre Lebensführung und darüber, was Sie verbessern können. Warten Sie nicht, bis die Umstände Sie dazu zwingen!

Horoskop morgen: Fische

Handeln Sie heute nicht unter Zwang, lassen Sie sich nicht emotional unter Druck setzen. Ein Irrtum, den Sie begehen, könnte lang anhaltende, schwer zu beseitigende Folgen haben.