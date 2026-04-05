Horoskop: So stehen die Sterne am Ostersonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 5. April 2026

Horoskop heute: Widder

Lehnen Sie sich heute nicht zu sehr auf, wenn andere Sie ihre Vormachtstellung spüren lassen. Sie würden nur Kraft verlieren. Vermeiden Sie am frühen Nachmittag einen Kampf.

Horoskop heute: Stier

Über Mittag können Sie einen Streit schlichten. Machen Sie beiden Parteien klar, worin ihre Pflicht besteht! Abends dürfen Sie ein verletzendes Wort nicht zu ernst nehmen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Gehen Sie den Tag ruhig an, nehmen Sie sich für den Vormittag nicht zu viel vor. Abends können Sie einen Kontakt herstellen, der Sie persönlich weiterbringt und Ihnen Türen öffnet.

Horoskop heute: Krebs

Morgens haben Sie die besten Ideen. Suchen Sie aktiv nach einer Möglichkeit, zu mehr Unabhängigkeit zu kommen. Ab dem späten Nachmittag können Sie Glück in der Liebe finden!

Horoskop heute: Löwe

Pläne und Gedanken, die Ihnen heute zu Ohren kommen, sind meist nur heiße Luft. Lassen Sie sich nicht beeindrucken, vernachlässigen Sie Ihre Alltagsangelegenheiten nicht!

Horoskop heute: Jungfrau

Geben Sie vormittags nicht zu viel Geld aus, schieben Sie einen größeren Einkauf noch einige Tage auf! Lassen Sie sich abends von der schlechten Laune anderer nicht anstecken!

Horoskop heute: Waage

Sie dürfen heute Ihre Wünsche nicht mit der Wirklichkeit verwechseln! Sobald Zweifel an einer Sache auftauchen, sollten Sie sofort beginnen, sie weiter zu hinterfragen.

Horoskop heute: Skorpion

Sie bringen vor allem in der zweiten Tageshälfte im Beruf gute und beständige Leistungen. Lassen Sie sich abends nicht von anderen Leuten unter Druck setzen.

Horoskop heute: Schütze

Gehen Sie heute daran, einen Plan in die Tat umzusetzen. Vormittags haben Sie sehr gute Aussichten, sich schnell und erfolgreich zu verwirklichen. Werfen Sie abends keine Fragen auf.

Horoskop heute: Steinbock

Sie haben einen fröhlichen Tag vor sich. Suchen Sie abends den Austausch. Sie haben Chancen in der Liebe, müssen aber mit der Eifersucht anderer rechnen.

Horoskop heute: Wassermann

Die Unruhe der letzten Tage kann sich heute in Bedrückung verwandeln. Nehmen Sie einen kurzfristigen Verlust nicht so wichtig, bemühen Sie sich um Lösungen auf lange Sicht.

Horoskop heute: Fische

Gehen Sie heute ein bisschen mehr auf andere ein, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen. Öffnen Sie sich am Abend einem anderen Menschen!