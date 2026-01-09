Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 10. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Nehmen Sie sich vormittags die Zeit zu überlegen, wo Sie den Hebel ansetzen müssen. Dann kommen Sie rasch zu einem Erfolg. Überzeugen Sie andere mit Ihrer Entschlossenheit.

Horoskop morgen: Stier

Freuen Sie sich vormittags am Glück eines anderen mit, Neid ist unnötig. Nachmittags bekommen Sie die Gelegenheit, eine offene Sache in Ihrem Sinn in Ordnung zu bringen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie stecken voller Tatendrang. Auf andere Menschen wirken Sie ausgesprochen anregend. Nutzen Sie die Mittagszeit, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Horoskop morgen: Krebs

Ihr Rat ist heute gefragt. Sie können anderen Hoffnung und Auftrieb geben. Haben Sie vor allem vormittags ein offenes Ohr! Am frühen Abend löst sich ein Problem in Luft auf.

Horoskop morgen: Löwe

Nutzen Sie heute die Chance zu einem Neuanfang. Schon morgens kommen Sie in Kontakt mit einem Menschen, der Ihnen weiterhelfen kann. Gehen Sie abends Stress aus dem Weg.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie können Erlebnisse haben, die Sie zunächst verunsichern. Machen Sie sich aber auf lange Sicht frei von Gefühlen, die zum Gefängnis für Sie werden können.

Horoskop morgen: Waage

Sie müssen sich heute durchbeißen. Nehmen Sie es anderen nicht übel, wenn sie Ihnen nicht helfen können oder wollen. Bürden Sie sich nur so viel auf, wie Sie alleine schaffen!

Horoskop morgen: Skorpion

Ein recht guter Tag, wenn Sie sich nicht haltlosen Hoffnungen hingeben und dadurch Zeit verlieren. Sprechen Sie sich mit Ihrem Partner über ein gemeinsames Vorgehen ab.

Horoskop morgen: Schütze

Nutzen Sie die Zeit bis zum Nachmittag, um Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. Gehen Sie abends spazieren, zu Hause könnte Ihnen die Decke auf den Kopf fallen.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie haben heute eine besonders starke Wirkung auf das andere Geschlecht. Nehmen Sie Flirtangebote an und spielen Sie Ihre Wirkung doch ruhig einmal aus!

Horoskop morgen: Wassermann

Sie durchschauen heute die Ziele und Absichten Ihrer Mitmenschen schnell. Versuchen Sie, ein Rätsel zu lösen. Verfolgen Sie eine Spur mit Logik und Beharrlichkeit.

Horoskop morgen: Fische

Bis zum Nachmittag kommen Sie leicht an andere Menschen heran. Treten Sie unbefangen auf, seien Sie entgegenkommend! Abends gibt man Ihnen einen Anstoß zur Veränderung.