Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 3. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie haben einen kraftvollen, positiven Tag vor sich. Starten Sie optimistisch! Am späten Nachmittag macht sich ein entschlossenes Engagement rasch bezahlt.

Horoskop morgen: Stier

Sie setzen sich jetzt mit einer neuen Idee durch! Vormittags und über Mittag knüpfen Sie interessante Kontakte. Achten Sie aber darauf, dass Sie wirklich unabhängig bleiben!

Horoskop morgen: Zwillinge

Am Vormittag sollten Sie die Augen nach Möglichkeiten zur Verbesserung offen halten. Man kommt Ihnen entgegen. Lassen Sie sich abends nicht von Aufregung anstecken.

Horoskop morgen: Krebs

Am Vormittag müssen Sie eine leidige Pflicht hinter sich bringen. Ist das erst einmal geschafft, sind Sie erleichtert. Am Abend kehrt in Ihrer Beziehung Harmonie ein.

Horoskop morgen: Löwe

Verhalten Sie sich heute defensiv und vorsichtig. Am späten Vormittag könnten Sie sich sonst durch Unaufmerksamkeit oder voreiliges Handeln in eine kritische Lage bringen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Gehen Sie vormittags auf einen anderen Menschen zu. Suchen Sie das Gespräch. Seien Sie großzügig und versöhnen Sie sich! Mit einem Präsent können Sie viel wiedergutmachen!

Horoskop morgen: Waage

Heute ist nicht gerade Ihr Tag. Legen Sie sich nicht mit anderen an und lassen Sie sich nicht provozieren. Nachmittags müssen Sie eine Pflicht erfüllen. Nehmen Sie sich Zeit!

Horoskop morgen: Skorpion

Sie kommen mit einem Vorschlag gut bei anderen an. Setzen Sie sich nachmittags mit Leuten zusammen, die Ihnen bei der Realisierung eines größeren Planes helfen können.

Horoskop morgen: Schütze

Spannen Sie vormittags aus. Nachmittags dürfen Sie einem Gerücht nicht zu viel Bedeutung beimessen. Vorsicht – abends neigen Sie dazu, in Ihrer Begeisterung zu übertreiben!

Horoskop morgen: Steinbock

Vormittags kann es zu heftigen emotionalen Turbulenzen kommen. Halten Sie sich aus Streitigkeiten heraus. Denken Sie am Abend über eine grundlegende Kritik nach.

Horoskop morgen: Wassermann

In Verhandlungen müssen Sie heute Details besonders aufmerksam beachten. Lassen Sie sich nicht zu Versprechungen hinreißen, die Sie keinesfalls halten können!

Horoskop morgen: Fische

Sie haben heute ein großes Bedürfnis nach Ruhe. Legen Sie Pausen ein, wann immer es Ihnen möglich ist! Genießen Sie Ihren Abend zu zweit in aller Stille.