Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 27. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie sich heute ausklinken und sich einen schönen Tag machen. Sie genießen heute alles Schöne besonders. Gehen Sie in die Natur!

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie heute Ihre Seele baumeln. Klinken Sie sich aus Verpflichtungen aus, machen Sie sich einen ruhigen Tag. Am Abend dürfen Sie sich nicht von Versprechungen ködern lassen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Übernehmen Sie heute bei einer wichtigen Sache die Federführung. Sie kennen die richtigen Wege und haben die richtigen Kontakte. Verbringen Sie den Abend zu zweit mit Ihrem Partner.

Horoskop morgen: Krebs

Sie haben noch bis zum Abend Zeit, überzeugt und kraftvoll Ihr Ding zu machen. Abends müssen Sie mit Ereignissen rechnen, die Sie stören und Ihnen Konzentration nehmen.

Horoskop morgen: Löwe

Sie können heute in Ihrer Familie und in Ihrer Partnerschaft für gute Stimmung sorgen. Nachmittags fällt Ihnen ein, wie Sie jemanden nett überraschen können.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie haben einen abwechslungsreichen Tag vor sich. Schließen Sie einen Ausflug mit einem schönen Abendessen ab. Spätabends haben Sie gute und weitreichende Ideen.

Horoskop morgen: Waage

Verzetteln Sie sich tagsüber nicht in unwichtigen Kleinigkeiten. Geben Sie Verantwortung ab, wann immer es Ihnen möglich ist. Planen Sie abends einen langfristigen Durchbruch!

Horoskop morgen: Skorpion

Spannen Sie vormittags aus. Nachmittags dürfen Sie einem Gerücht nicht zu viel Bedeutung beimessen. Abends neigen Sie dazu, in der Begeisterung zu übertreiben! Vorsicht!

Horoskop morgen: Schütze

Morgens kann große Verwirrung herrschen. Handeln Sie nicht, wenn Sie sich über die Folgen Ihres Tuns nicht völlig klar sind. Am späteren Abend haben Sie eine Erfolgsidee.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie neigen jetzt dazu, sich blenden zu lassen. Wenn Ihnen jemand ungewohnt freundlich gegenübertritt, sollten Sie vorsichtig werden. Verschwenden Sie heute kein Geld.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie haben den ganzen Tag über Rückenwind. Verwirklichen Sie ein vielversprechendes Ziel. Abends sollten Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Sie haben gute Ideen!

Horoskop morgen: Fische

Ein kritischer Tag. Treffen Sie lieber keine wichtigen Entscheidungen, verschieben Sie gemeinsame Vorhaben. Halten Sie Abstand zu negativ gestimmten Menschen.