Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 13. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Genießen Sie diesen Tag. Verbringen Sie ihn mit unbeschwerten Menschen. Versuchen Sie, Zeit zu gewinnen, wenn man nachmittags eine Entscheidung von Ihnen erzwingen will.

Horoskop morgen: Stier

Setzen Sie sich nach Kräften ein. Ihre Leistung wird anerkannt, Sie dürfen Förderung erwarten. Am späten Abend kann Ihnen ein Freund unerwartet einen wertvollen Hinweis geben.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben einen guten Tag vor sich und können vor allem gemeinsam mit anderen zu guten Erfolgen kommen. Teilen Sie vormittags Ihr Wissen! Abends kommen Sie jemandem näher.

Horoskop morgen: Krebs

Verraten Sie Ihre Ideale nicht, auch wenn man Ihnen materielle Vorteile verspricht. Erhalten Sie Ihre Unabhängigkeit. Am frühen Abend haben Sie einen wertvollen Einfall.

Horoskop morgen: Löwe

Kümmern Sie sich vormittags um häusliche Angelegenheiten, schenken Sie Ihrer Familie Zeit. Nachmittags und abends sollten Sie sich Ruhe gönnen. Gehen Sie früh schlafen!

Horoskop morgen: Jungfrau

Ordnen Sie sich heute unter, es ist zu Ihrem Vorteil. Abends sollten Sie in der Partnerschaft das Gespräch suchen. Sie dürfen mit positivem Entgegenkommen rechnen.

Horoskop morgen: Waage

Sie haben vormittags gute Ideen, setzen sich damit aber kaum durch. Üben Sie bis zum Nachmittag keinen Druck aus! Sie könnten sich auf Dauer Sympathien verscherzen.

Horoskop morgen: Skorpion

Wenn Sie sich in einer schwierigen Lage befinden, sollten Sie sich heute viel Zeit zum Nachdenken nehmen. Erkennen Sie die Hintergründe, richten Sie Ihr Handeln neu aus!

Horoskop morgen: Schütze

Nehmen Sie Reibereien mit Ihren Mitmenschen heute nicht zu ernst. Nachmittags hat eine Auseinandersetzung wenig Sinn. Am späten Abend wird Streit beigelegt!

Horoskop morgen: Steinbock

Morgens und vormittags haben Sie hervorragende Chancen in allen Bereichen. Packen Sie an, was der Lösung oder Weiterentwicklung bedarf. Pokern Sie ruhig etwas höher!

Horoskop morgen: Wassermann

Nutzen Sie die Morgenstunden, um Ihre Vorhaben zu verwirklichen. Tagsüber und abends sollten Sie sich nicht in Streitigkeiten verwickeln lassen. Haben Sie Geduld in der Liebe!

Horoskop morgen: Fische

Tagsüber sollten Sie sich heute nur auf sich selbst verlassen. Arbeiten Sie vormittags konzentriert an der Umsetzung einer Idee. Abends haben Sie gemeinsam mit anderen Erfolg.