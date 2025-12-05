Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 5. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Morgens kann es zeitlich eng werden. Planen Sie für alles, was Sie tun, ein bisschen mehr Zeit ein! Am späten Vormittag sollten Sie anderen gegenüber nachsichtig sein.

Horoskop morgen: Stier

Sie bekommen nachmittags mächtigen Auftrieb und haben alle Chancen, sich erfolgreich zu verwirklichen und durchzusetzen. Planen Sie heute weit in Ihre Zukunft hinein!

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie bekommen heute wichtige Impulse , die Ihnen bei einem Projekt weiterhelfen können. Bleiben Sie nachmittags auf jeden Fall aktiv, das ist Ihre produktivste Zeit.

Horoskop morgen: Krebs

Mit dem Stress, der heute auf Sie zukommt, werden Sie spielend fertig, zumal Sie Aufgaben delegieren können. Abends sollten Sie einer Einladung nachkommen.

Horoskop morgen: Löwe

Sie durchschauen heute die Ziele und Absichten anderer rasch und ziehen Konsequenzen. Fordern Sie Menschen, bei denen Sie sich unsicher sind, zu klaren Stellungnahmen auf.

Horoskop morgen: Jungfrau

Ganz ohne Spannungen wird es heute kaum abgehen. Sie haben aber die Fähigkeit, immer wieder alles zu Ihren Gunsten hinzubiegen. Abends sollten Sie es sich gemütlich machen!

Horoskop morgen: Waage

Sie können sich heute aus dem Hintergrund heraus, ganz in Ruhe und unauffällig, am besten entfalten. Nachmittags sollten Sie eine berufliche Herausforderung sehr ernst nehmen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie dürfen im Moment nicht damit rechnen, dass andere auf Ihre Ideen und Vorschläge gleich einsteigen. Wenn Sie Wichtiges vorhaben, müssen Sie einen längeren Anlauf planen.

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie sich von Blendern nicht über den Tisch ziehen. Verpflichten Sie sich zu nichts! Weichen Sie aus, wenn Sie nachmittags großen Druck verspüren.

Horoskop morgen: Steinbock

Gönnen Sie sich vormittags Auszeiten, um Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Am Abend sollten Sie in einer Liebesangelegenheit nicht zu früh zu viel wollen.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie haben einen recht ruhigen, guten Tag vor sich. Lassen Sie es langsam angehen, bürden Sie sich möglichst nichts Neues auf. Am späten Nachmittag können Sie Ihrer Sache sicher sein.

Horoskop morgen: Fische

Machen Sie nicht die anderen Menschen dafür verantwortlich, wenn Sie unzufrieden sind. Vormittags bekommen Sie die Gelegenheit, einen unnötigen Fehler wieder auszubügeln.