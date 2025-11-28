Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 29. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie sind tagsüber enorm leistungsfähig, dürfen sich aber nicht verzetteln. Der späte Abend kann eine äußerst erfreuliche Überraschung in der Liebe bringen. Seien Sie offen!

Horoskop morgen: Stier

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie sich aus einer belastenden Situation befreien können. Abends haben Sie die Unterstützung Ihres Partners oder eines Freundes.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Bereiten Sie eine Handlung, von der Sie sich eine durchschlagende Wirkung erwarten, heute gründlich vor. Am Nachmittag gibt Ihnen eine Erkenntnis letzte Sicherheit.

Horoskop morgen: Krebs

Halten Sie sich bis zum Nachmittag im Hintergrund, vermeiden Sie ungewohnte Belastungen. Abends dürfen Sie nicht versuchen, jemanden zu einer Entscheidung zu zwingen.

Horoskop morgen: Löwe

Unternehmen Sie vormittags nichts Wichtiges. Sie neigen zu voreiligen und unüberlegten Handlungen. Vorsicht auch im Straßenverkehr! Erst abends kommen Sie wirklich zur Ruhe.

Horoskop morgen: Jungfrau

Genießen Sie diesen Tag! Eine Anspannung kann heute einfach von Ihnen abfallen. Unternehmen Sie am Abend etwas mit Menschen, die etwas von gutem Essen verstehen.

Horoskop morgen: Waage

Heute müssen Sie besondere Herausforderungen bestehen. Seien Sie geistesgegenwärtig! Am späten Nachmittag sollten Sie sich ohne größeren Widerstand anpassen.

Horoskop morgen: Skorpion

Legen Sie sich gleich morgens voll ins Zeug, schaffen Sie liegen gebliebene Arbeiten weg! Am späten Vormittag haben Sie dann Handlungsfreiheit und können eine Chance nutzen!

Horoskop morgen: Schütze

Sie finden jetzt einen fantasievollen neuen Ansatz zur Lösung eines Problems. Sprechen Sie am frühen Abend mit jemandem, der Ihnen eine Anregung geben kann.

Horoskop morgen: Steinbock

Werden Sie heute nicht nervös, wenn Sie bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben mit Hindernissen zu kämpfen haben. Schaffen Sie geduldig die Voraussetzungen für zukünftige Erfolge.

Horoskop morgen: Wassermann

Schaffen Sie heute mit Ihrer eigenen Kreativität die Voraussetzungen für Verbesserungen. Spielerisch kommen Sie am weitesten! Unternehmen Sie abends nicht mehr zu viel.

Horoskop morgen: Fische

Nehmen Sie sich für den Tag nicht zu viel vor. Sie sind weniger leistungsfähig als sonst und neigen dazu, sich in Details zu verlieren. Treffen Sie nachmittags eine Entscheidung.