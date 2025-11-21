Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 22. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Lassen Sie sich heute genug Zeit, um über einen Plan noch einmal nachzudenken. Morgens und vormittags hilft Ihnen ein verlässlicher Freund weiter. Hören Sie auf seinen Rat!

Horoskop morgen: Stier

Starten Sie vormittags durch, arbeiten Sie mit ganzer Kraft an der Verwirklichung einer Idee. Schon um die Mittagszeit dürfen Sie mit einem erfolgreichen Durchbruch rechnen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Verlassen Sie sich heute nur auf sich selbst. Bürden Sie sich nichts auf, wozu Sie die Hilfe anderer brauchen. Verbessern Sie abends das Klima in der Partnerschaft, indem Sie Nähe zeigen.

Horoskop morgen: Krebs

Die Entschlossenheit, mit der andere heute auftreten, darf Sie nicht beeindrucken. Entscheiden Sie sich nicht unter Druck und denken Sie an Ihren eigenen Vorteil.

Horoskop morgen: Löwe

Nehmen Sie eventuelle Reibereien mit Ihren Mitmenschen heute nicht zu ernst. Nachmittags hat eine Auseinandersetzung wenig Sinn. Am späten Abend einigen Sie sich!

Horoskop morgen: Jungfrau

Schreiben Sie vormittags fällige Briefe. Sie finden heute leichter die richtigen Worte und treffen den passenden Ton. Nachmittags bekommen Sie eine Chance in der Liebe.

Horoskop morgen: Waage

Sie sind heute nicht auf der Höhe Ihrer Kräfte, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Tagsüber sollten Sie regelmäßig Ruhepausen einlegen. Gönnen Sie sich abends etwas Schönes!

Horoskop morgen: Skorpion

Kümmern Sie sich vormittags um Ihre Kontakte, beleben Sie eine Verbindung neu! Nachmittags und abends dürfen Sie Beistand und tatkräftige Hilfe von anderen erwarten.

Horoskop morgen: Schütze

Bauen Sie keine Luftschlösser, verlieren Sie sich nicht in unerfüllbaren Hoffnungen. Nachmittags sollten Sie auf einen anderen Menschen zugehen und Verständnis suchen.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sollten jetzt entschlossen zupacken. Lassen Sie sich nicht von Zweifeln bremsen. Warten Sie nicht zu lange ab, wenn Sie eine Chance für sich sehen. Stehen Sie abends zu Ihren Ideen.

Horoskop morgen: Wassermann

Stehen Sie vormittags zu einer Zusage, tun Sie einem anderen Menschen einen Gefallen. Abends kommen Sie schnell mit anderen ins Gespräch und finden leicht Anschluss.

Horoskop morgen: Fische

Nur mit Ruhe und Besonnenheit kommen Sie gut durch diesen Tag. Vor allem in der Liebe brauchen Sie Geduld. Weichen Sie abends aus, wenn andere Sie in Streit verwickeln möchten.