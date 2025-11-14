Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 15. November 2025

Horoskop heute: Widder

Nutzen Sie diesen Tag, um sich zu entspannen und neue Kräfte zu sammeln. Nachmittags finden Sie zu einem Ansatz, der Ihnen im Beruf weiterhelfen kann. Konzentrieren Sie sich!

Horoskop heute: Stier

Sie sind heute nicht in Topform. Schonen Sie sich vor allem vormittags. Mittags sollten Sie versuchen, einen Kompromiss herzustellen. Abends lösen Sie ein bedrückendes Problem.

Horoskop heute: Zwillinge

Sie können den Auftrieb, den Sie heute spüren, noch längere Zeit erhalten. Verfolgen Sie eine Idee weiter, die heute entsteht! Über Mittag bekommen Sie Hilfe und Anregung!

Horoskop heute: Krebs

Sie sind anderen Menschen heute überlegen. Nutzen Sie die Stimmung für sich aus! Nachmittags setzen Sie sich aber nur durch, wenn Sie sachlich, ehrlich und fair bleiben.

Horoskop heute: Löwe

Bringen Sie heute wichtige Arbeiten über die Bühne. Planen Sie die kommenden Tage vor. Nachmittags können Sie anderen Anregungen geben, sollten aber mit Kritik sparsam sein.

Horoskop heute: Jungfrau

Nehmen Sie die Chancen und Gelegenheiten entschlossen wahr, die sich Ihnen heute bieten! Am frühen Nachmittag können Sie aus eigener Kraft neuen Freiraum für sich schaffen.

Horoskop heute: Waage

Lassen Sie sich heute von den Ideen anderer Menschen anregen. Nachmittags können Sie entscheidende Verbesserungen erzielen. Genießen Sie den Abend, ohne zu übertreiben.

Horoskop heute: Skorpion

Investieren Sie vormittags in eine private oder geschäftliche Beziehung, Sie werden davon profitieren. Nachmittags sollten Sie gegenüber einer Versuchung standhaft bleiben.

Horoskop heute: Schütze

Sie müssen sich heute darum bemühen, im seelischen Gleichgewicht zu bleiben. Vor allem vormittags müssen Sie sich selbst motivieren, wenn Sie erfolgreich sein wollen.

Horoskop heute: Steinbock

Bis zum Nachmittag können Sie immer wieder in Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden. Verhalten Sie sich dann abwartend, ein Kampf würde nur Zeit und Kraft kosten.

Horoskop heute: Wassermann

Halten Sie sich heute fern von Menschen, die Sie herausfordern oder Sie gegen Ihren Willen formen wollen. Helfen Sie einem nahestehenden Menschen aus einer Notlage heraus!

Horoskop heute: Fische

Sie erkennen morgens eine Chance für sich, greifen Sie ohne langes Abwägen zu! Nachmittags sollten Sie Abstand zu Menschen halten, die aggressiv oder fordernd auftreten.