Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 8. November 2025

Horoskop heute: Widder

Nehmen Sie tagsüber Rücksicht auf Ihre Gesundheit, schalten Sie einen Gang zurück. Erst ab dem Abend sind Sie wieder belastbarer. Der späte Abend kann sehr schön werden.

Horoskop heute: Stier

Halten Sie sich aus Streit heraus, mit dem Sie nichts zu tun haben. Ihre Geduld kann heute immer wieder gefordert sein. Es lohnt sich aber, wenn Sie ruhig bleiben.

Horoskop heute: Zwillinge

Ziehen Sie sich etwas zurück, nehmen Sie sich Zeit, um neue Pläne zu entwickeln. Tauschen Sie sich abends mit einem Menschen aus, dessen Erfahrung Ihnen nutzen kann.

Horoskop heute: Krebs

Sie sind unentschlossener und unausgeglichener als gewöhnlich. Verlieren Sie keine Zeit, indem Sie sich über anstehende Entscheidungen zu viele Gedanken machen. Leben Sie!

Horoskop heute: Löwe

Gehen Sie heute genau nach Plan vor, Sie laufen sonst Gefahr, sich zu verzetteln. Vormittags müssen Sie Verantwortung übernehmen. Bemühen Sie sich rechtzeitig um Hilfe!

Horoskop heute: Jungfrau

Sie laufen zu einer sehr guten Form auf, sind aber am stärksten, wenn Sie im Hintergrund bleiben und von dort aus wirken. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht ablenken.

Horoskop heute: Waage

Bleiben Sie bis abends im Hintergrund. Sie könnten durch Ihren Einsatz oder Ihre Einmischung viel Unruhe stiften. Am frühen Nachmittag müssen Sie mit einer Absage rechnen.

Horoskop heute: Skorpion

Nehmen Sie Kritik von außen ruhig an. Am späten Vormittag kann sie Ihnen dabei helfen, den Mut zu einem machtvollen, umfassenden Neuanfang zu finden.

Horoskop heute: Schütze

Sie haben einen sehr guten, aktiven Tag vor sich. Am späten Vormittag überwinden Sie Schwierigkeiten ohne Mühe. Lassen Sie sich abends zu neuen Plänen anregen!

Horoskop heute: Steinbock

Krisenstimmung. Sie müssen heute die Konsequenzen aus einer Handlung der Vergangenheit ziehen. Weichen Sie nicht aus! Nachmittags sehen Sie den Erfolg.

Horoskop heute: Wassermann

Sie finden heute nicht so recht zu Ihrer Form. Morgens sollten Sie sich von den Sorgen anderer nicht zu sehr bedrücken lassen. Zeigen Sie über Mittag Ihre Sympathie ruhig deutlicher.

Horoskop heute: Fische

Lassen Sie sich heute von anderen nicht belasten, grenzen Sie sich rechtzeitig ab. Üben Sie abends in der Partnerschaft keinen emotionalen Druck aus, das bringt nur Entfremdung.