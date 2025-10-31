Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 1. November 2025

Horoskop heute: Widder

Nach etwas Hetze und Unruhe am Morgen verläuft der weitere Tag sehr gut. Vormittags machen Sie eine sehr hilfreiche Entdeckung. Suchen Sie spätabends das Gespräch!

Horoskop heute: Stier

Bringen Sie heute in Ordnung, was in den letzten Tagen liegen geblieben oder schiefgelaufen ist. Abends haben Sie hervorragende Ideen. Denken Sie aber auch an die Ausführung!

Horoskop heute: Zwillinge

In Ihrer Familie kann es heute wiederholt zu Konflikten kommen. Fordern Sie nicht zu viel! Sie dürfen nicht erwarten, dass man jede Ihrer Ideen gutheißt und Ihnen folgt.

Horoskop heute: Krebs

Machen Sie sich einen gemütlichen Tag und spannen Sie aus. Abends können Sie einen Kontakt wieder herstellen, der einmal wichtig für Sie war. Bringen Sie aber keine Vorleistungen!

Horoskop heute: Löwe

Heute ist nicht unbedingt Ihr Tag. Igeln Sie sich dennoch vormittags nicht zu sehr ein. Eine Entwicklung könnte sonst an Ihnen vorbeigehen. Abends kommen Sie mit sich ins Reine.

Horoskop heute: Jungfrau

Es können sich Ihnen Gelegenheiten zu Fortschritten oder Gewinnen bieten. Halten Sie morgens die Augen offen, reagieren Sie schnell! Geben Sie nachmittags nicht zu viel Geld aus!

Horoskop heute: Waage

Erst am späteren Vormittag laufen Sie heute zu wirklicher Form auf. Eine Unklarheit, die Sie in den letzten Tagen behindert hat, löst sich auf. Am späten Abend setzen Sie sich durch.

Horoskop heute: Skorpion

Sie sollten sich heute nur auf das Wichtigste konzentrieren. Überlasten Sie sich vor allem vormittags nicht, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nachmittags bewähren Sie sich.

Horoskop heute: Schütze

Nehmen Sie Kritik heute nicht persönlich! Versuchen Sie, das Positive in ihr zu erkennen und sich danach zu richten. Spätabends können Sie eine Eroberung in der Liebe machen!

Horoskop heute: Steinbock

Lassen Sie sich nicht von anderen verwirren. Vor allem über Mittag besteht sonst die Gefahr, dass wichtige Arbeiten liegen bleiben. Meiden Sie abends Menschen, die Sie nerven!

Horoskop heute: Wassermann

Lassen Sie die angenehmen Erlebnisse des gestrigen Tages noch ein bisschen nachklingen, machen Sie sich einen schönen Tag. Nachmittags sollten Sie einen Fehler zugeben.

Horoskop heute: Fische

Ihre Einsatzbereitschaft dürfte derzeit nicht besonders hoch sein. Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie sich zurückziehen und sich ausruhen. Laden Sie sich keine Verpflichtungen auf.