Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 25. Oktober 2025

Horoskop für Samstag, 25. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Tagsüber kann immer wieder Unruhe aufkommen. Erst am Abend, vor allem bei einem Gespräch mit Freunden, wird klar, wie es am besten weitergeht. Gute Ideen festhalten!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Machen Sie sich heute keine Gedanken, wenn Sie nicht recht vorankommen. Es können immer wieder Hindernisse auftauchen, die aber nach kurzer Zeit von selbst verschwinden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Es sollte Sie nicht beunruhigen, wenn Sie heute immer wieder aus dem Tritt geraten. Lassen Sie sich von anderen nicht ablenken, behalten Sie vormittags ein langfristiges Ziel im Auge.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie können andere heute mit Ihrem Optimismus anstecken und Sympathien gewinnen. Machen Sie nachmittags keine unvernünftigen Geldausgaben, um andere zu beeindrucken.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Mischen Sie sich heute nicht in einen Konflikt ein, mit dem Sie nichts zu tun haben. Lassen Sie sich abends nicht darauf ein, für andere den Schiedsrichter zu spielen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Verlieren Sie sich tagsüber nicht in Wunschträumen, Sie könnten darüber den Anschluss verpassen. Am späten Abend sollten Sie ein körperliches Warnsignal ernst nehmen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Dieser Tag kann sich ganz nach Ihrem Geschmack entwickeln! Planen Sie für den Abend vielleicht ein Essen mit guten Freunden, es kann besonders besinnlich und harmonisch werden.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie haben einen bunten Tag vor sich. In der Partnerschaft müssen Sie nachmittags und abends aber mit Turbulenzen rechnen. Versuchen Sie nicht, sich um jeden Preis durchzusetzen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nutzen Sie den Vormittag, um eine dringende Angelegenheit zum Abschluss zu bringen. Nachmittags sollten Sie sich nicht in undurchsichtige Machenschaften verwickeln lassen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ziehen Sie heute Bilanz. Überdenken Sie, welche Möglichkeiten Sie haben und was Sie besser machen könnten. Abends erkennen Sie dann eine neue Chance für sich!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Erledigen Sie vormittags keine Arbeiten, die viel Konzentration benötigen. Am Nachmittag sind Sie leistungsfähiger. Abends sollten Sie sich nicht zu einem Fehler verführen lassen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Denken Sie heute über neue Pläne nach. Überlegen Sie, wie Sie menschlich und finanziell unabhängiger werden können. Bleiben Sie abends in einer Auseinandersetzung sachlich.