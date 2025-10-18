Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 18. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Frischen Sie heute den Kontakt zu einem Menschen auf, durch den Sie sich berufliche Vorteile erhoffen dürfen. Nachmittags setzen Sie sich mit einer neuen Idee durch.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Die Stimmung ist heute recht lebhaft. Vor allem über die Mittagsstunden kann Eifersucht zum Problem werden. Lassen Sie emotional frühzeitig locker. Verrennen Sie sich nicht!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Setzen Sie sich heute im Beruf ein, übernehmen Sie auch neue Aufgaben! Ihr Einsatz kann sich sehr schnell lohnen. Abends sollten Sie etwas früher schlafen gehen als gewöhnlich!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Ein kritischer Tag – treten Sie etwas kürzer. Sie neigen heute dazu, sich und andere zu überfordern. Gehen Sie abends auf einen Kompromiss ein, ohne lange zu kämpfen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Wenden Sie sich heute an erfahrenere oder ältere Menschen, wenn Sie alleine nicht recht weiterkommen. Abends sollten Sie gelassen bleiben, wenn Ihr Partner Sie herausfordert.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben heute Kraft und gute Absichten, müssen aber mit Widerständen rechnen. Verlieren Sie nicht zu viel Zeit mit unnötigen Reibereien. Gehen Sie Ihren Weg allein!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Achten Sie heute gut auf Ihre Gesundheit. Essen Sie leicht und vitaminreich, trinken Sie viel Wasser! Nehmen Sie sich abends Zeit für sich selbst. Halten Sie sich Verpflichtungen vom Hals.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Gehen Sie heute mit anderen Menschen nicht zu hart ins Gericht. Vor allem über Mittag drohen sonst massive Auseinandersetzungen. Seien Sie abends etwas versöhnlicher.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Im Job kann sich eine unerwartete Wende ereignen, durch die Sie in der nächsten Zeit mehr Mühe haben. Kümmern Sie sich nur um das Wichtigste, verschwenden Sie keine Energie!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Die Begeisterung, die Sie heute an den Tag legen, kann nachmittags den Widerstand anderer herausfordern. Abends müssen Sie im Gespräch mit anderen besonders realistisch sein.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Bis nachmittags haben Sie besonders gute Erfolgsaussichten. Suchen Sie das Gespräch, Sie werden sich durchsetzen! Abends müssen Sie mit der Unruhe anderer zurechtkommen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Handeln Sie heute aus dem Bauch heraus. Nehmen Sie keine falschen Rücksichten, wenn es um Ihre Weiterentwicklung geht. Sie können auf einen völlig neuen Gedanken kommen.