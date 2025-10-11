Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 11. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie wirken heute stark auf andere und können Ihren Einfluss nutzen. Leiten Sie die Verwirklichung eines neuen Projektes ein. Man wird Ihnen kaum Widerstand bieten können.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Tagsüber müssen Sie mit Widerständen rechnen, die sich nur mit Geduld überwinden lassen. Am Abend wird die Stimmung lockerer. Sie können einen wertvollen Kontakt knüpfen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Verbringen Sie diesen Tag mit Menschen, die Ihnen emotional nahestehen. Sie können eine sehr angenehme, genussvolle Zeit verleben. Abends geben Sie einem anderen seelischen Halt.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Stehen Sie vormittags zu einer Versprechung, Sie müssten sonst mit Nachteilen rechnen. Nachmittags und abends entspannt sich die Stimmung zunehmend. Erholen Sie sich!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn sich andere heute vorwiegend um sich selbst kümmern. Am Abend müssen Sie mit einer Absage rechnen. Verlassen Sie sich nur auf sich selbst!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie die Kritik anderer ernst, bemühen Sie sich um Klarheit, Ordnung und ein Miteinander. Abends lockern Sie mit Ihrer Unbefangenheit die Stimmung Ihrer Freunde auf.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Starten Sie gemächlich in den Tag, trödeln Sie vormittags ruhig ein bisschen herum. Pflegen Sie nachmittags einen Kontakt. Abends sollten Sie sparsam mit Alkohol umgehen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Im Beruf müssen Sie sich heute ganz korrekt verhalten. Beißen Sie die Zähne zusammen, auch wenn Sie langweilige Jobs erfüllen müssen. Lassen Sie sich abends nicht provozieren!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Überprüfen Sie vormittags ein Vorhaben daraufhin, ob Sie auch gefühlsmäßig dahinterstehen können. Am Abend sollten Sie Ihrer Familie oder Ihrem Partner Zeit schenken.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie sich nicht von Ihrer inneren Unruhe zu unbedachten Handlungen treiben. Haben Sie Geduld! Bleiben Sie mittags im Hintergrund, lassen Sie sich in nichts verstricken.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nehmen Sie Vorhaben, die Sie gemeinsam mit anderen verwirklichen müssen, morgens in Angriff. Zum Mittag hin bauen sich Aggressionen auf. Machen Sie sich einen ruhigen Abend.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben heute immer wieder gute Gelegenheiten, sich erfolgreich einzusetzen, sollten aber mit Ihrer Kraft sparsam umgehen. Über Mittag müssen Sie einer Forderung nachkommen!