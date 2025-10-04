Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 4. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Heute sollten Sie sich besonders diplomatisch verhalten, wenn es Ihnen auch manchmal schwerfallen mag. Beteiligen Sie sich am späten Vormittag nicht an einer Intrige.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Gehen Sie heute einer diffusen Ahnung auf den Grund. Beseitigen Sie Unklarheiten. Sie können bis zum frühen Abend etwas Wichtiges herausgefunden haben.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Übertriebene Erwartungen können heute zu einer Enttäuschung führen. Nachmittags sollten Sie versuchen, Zeit zu gewinnen, wenn andere Sie unter Druck setzen möchten.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nutzen Sie den Vormittag, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Nachmittags fällt Ihre Leistungskurve ab. Machen Sie Ruhepausen. Zeigen Sie abends Ihre Leidenschaft!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags bewegt sich wenig. Unterschwellig kann sich aber ein starker Tatendrang aufbauen, der nachmittags nicht mit Ihnen durchgehen darf. Nehmen Sie Rücksicht auf andere!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Bleiben Sie heute geduldig und nachsichtig, wenn andere Ihrem Tempo nicht folgen können. Vor allem am Abend dürfen Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen. Gewähren Sie Freiräume!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie kommen nach den Aufregungen der letzten Tage heute innerlich wieder zur Ruhe. Ziehen Sie eine ungeschönte Bilanz der Vorkommnisse, richten Sie sich gegebenenfalls neu aus!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Morgens kommt Ihnen eine gute Idee. Halten Sie sie fest und bauen Sie sie aus. Überlegen Sie, wie Sie aus eigener Kraft zu mehr persönlicher Freiheit kommen können.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie können am Vormittag in jeder Hinsicht erfolgreich sein. Suchen Sie die Nähe eines Menschen, der Sie schätzt und fördert! Handeln Sie über Mittag schnell und entschlossen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Machen Sie sich einen schönen Tag, indem Sie alleine oder mit einem harmonisch gestimmten Menschen etwas unternehmen. Meiden Sie alles, was nach Ränkespielen riecht!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie neigen heute dazu, sich in einen Irrtum zu verrennen und sich mit anderen anzulegen. Halten Sie Abstand, handeln Sie besonnen. Versuchen Sie abends, zur Ruhe zu kommen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie finden vormittags den Weg aus einer Misere heraus, mittags bekommen Sie zusätzlich Hilfe von außen! Lassen Sie sich abends nicht in Auseinandersetzungen verwickeln!