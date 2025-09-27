Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 27. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie durchschauen heute die Ziele und Absichten anderer rasch und ziehen Konsequenzen. Fordern Sie Menschen, bei denen Sie sich unsicher sind, zu einer klaren Stellungnahme auf.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie erarbeiten sich heute neue Perspektiven. Bekennen Sie sich dabei eindeutig zu Ihren Wünschen und Vorstellungen. In der Partnerschaft kommen Sie sich abends näher.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Verhalten Sie sich heute abwartend, wenn es um eine Entscheidung geht. Beschaffen Sie sich noch zusätzliche Informationen, damit Sie sich ein umfassendes Bild machen können.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie sich heute nicht vom lautstarken Auftreten anderer Menschen beeindrucken. Verlassen Sie sich auf Ihre eigene Urteilskraft. Am Nachmittag sollten Sie nicht zu kritisch sein.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Preschen Sie heute nicht zu weit vor, auch wenn Sie sich Ihrer Sache sicher fühlen! Nachmittags könnten Sie unangenehm an Ihre Grenzen stoßen. Seien Sie abends tolerant.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

eichen Sie heute einer Situation aus, in der eine klare Entscheidung von Ihnen gefordert wäre. Suchen Sie abends das Gespräch, bevor Sie emotional in die Enge geraten.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Einen Konflikt sollten Sie heute nicht überbewerten. Schon nachmittags sehen Sie einen Lösungsweg. Beteiligen Sie sich abends unter keinen Umständen an einer Intrige!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie sind heute geistig besonders rege und haben die Chance, einen guten Gedanken auszubauen und in die Tat umzusetzen. Denken Sie am Abend an Ihr berufliches Weiterkommen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie heute lustlos sind. Verschieben Sie eventuelle Arbeiten, machen Sie sich einen ruhigen Tag. Halten Sie sich den Abend offen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Tagsüber sind Sie heute vielleicht etwas lustlos, können aber dennoch gute Leistungen bringen. Abends haben Sie allen Grund, sich über einen Erfolg von Herzen zu freuen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Setzen Sie sich heute mit den Gedanken und Sorgen anderer Menschen auseinander. Vormittags können Sie Halt und Hilfe geben. Hören Sie abends jemandem zu, der Sie braucht.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie entwickeln neue Zusammenhänge und können tiefe Erkenntnisse haben. Zur Mittagszeit sollten Sie jedoch für sich behalten, was Sie wissen. Sie würden sonst für Irritationen sorgen.