Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 20. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben einen rundum erfolgreichen Tag vor sich. Lassen Sie sich nur nicht stören, ziehen Sie Ihr Ding durch! Profitieren Sie abends von Ihrer gedanklichen Beweglichkeit.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sollten heute bewusst und vorsichtig handeln. Im Umgang mit anderen könnten sonst ernsthafte, bleibende Konflikte entstehen. Gesundheitlich müssten Sie Folgen befürchten.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie können sich heute etwas schwertun, aus sich herauszugehen. Lassen Sie sich nicht bedrängen. Reden Sie nicht über unklare Stimmungen. Schlafen Sie genug!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Werden Sie nicht unruhig, wenn andere langsamer unterwegs sind als Sie. Schalten Sie einen Gang zurück, lassen Sie es gemütlicher angehen. Abends dürfen Sie nicht voreilig handeln!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Zeigen Sie heute einem Menschen, den Sie mögen, Ihre Sympathie! Sie haben die Chance, ihn für sich zu gewinnen! Verwechseln Sie abends Schüchternheit nicht mit Zurückweisung.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie vormittags, was man Ihnen freiwillig anbietet. Es könnte sonst sein, dass man Sie übergeht. Am frühen Abend sollten Sie keinen psychischen Druck auf andere ausüben.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Man kann heute versuchen, Sie zu verunsichern und abzulenken. Ziehen Sie sich zurück, wenn es Ihnen schwerfällt, Distanz zu schaffen. Nehmen Sie abends eine Anregung an.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Erledigen Sie heute aufgeschobene Arbeiten und Ihren Schriftkram. Der späte Vormittag eignet sich gut für Planungen. In der Partnerschaft erleben Sie abends Harmonie.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie fühlen sich heute mit Ihren Wünschen immer wieder ein bisschen allein gelassen. Öffnen Sie sich mehr für andere, dann kommt man Ihnen, vor allem über Mittag, auch entgegen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie sich heute in Ruhe einen Vorschlag machen. Überlegen Sie aber sehr genau, bevor Sie sich entscheiden. Abends haben Sie einen Motivationsschub und setzen sich durch.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie dürfen heute auch in der Begeisterung nicht über Ihr Ziel hinausschießen. Vor allem vormittags sollten Sie sich zur Bescheidenheit zwingen. Üben Sie keinen Druck aus!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Überrollen Sie andere nicht mit Ihrer Kraft. Sie sichern sich dauerhaft Sympathien, wenn Sie Rücksicht nehmen und hilfsbereit sind. Zeigen Sie heute im Beruf, was in Ihnen steckt.