Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 13. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sind heute am stärksten im Team. Bringen Sie sich ohne Vorbehalte ein, tragen Sie zu einem gemeinsamen Erfolg so viel bei, wie Sie können! Nachmittags kommt man Ihnen entgegen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ein plötzliches Ereignis kann Sie zunächst beunruhigen, wird aber auf Dauer positive Folgen haben. Behalten Sie über Mittag einen kühlen Kopf, auch wenn alles durcheinandergeht!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie dürfen heute mit unvermuteter Unterstützung rechnen. Tragen Sie vormittags Ihre neuen Pläne vor! Abends helfen Sie anderen, Lösungen für brisante Probleme zu finden.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Mit einer neuen Idee können Sie heute massive Widerstände wecken. Lassen Sie den anderen Zeit, Ihnen gedanklich zu folgen. Sie dürfen eine Entscheidung nicht erzwingen!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

In der Liebe können Sie heute an früheres Glück anknüpfen. Gehen Sie am späteren Nachmittag auf einen anderen Menschen zu! Abends wird es sehr unterhaltsam.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Heute sollten Sie nicht zu viel auf einmal verlangen. Lassen Sie sich nicht zu sehr von Ihren Launen und Leidenschaften treiben und nehmen Sie Rücksicht auf andere!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie kommen heute mit kleinen Schritten voran. Holen Sie vormittags liegen gebliebene Arbeiten nach. Nachmittags dürfen Sie nicht auf falsche Freundlichkeit hereinfallen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie den Morgen und den Vormittag, um ein Vorhaben abzuschließen oder ein neues Projekt auf den Weg zu bringen. Abends können Sie eine Eroberung machen!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie erreichen heute besonders schnell, dass andere auf Sie einsteigen. Wecken Sie vormittags Interesse bei einem Menschen, dessen Mitwirkung Sie sich wünschen würden.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie haben einen erfreulichen Tag vor sich und können vor allem in der Partnerschaft positive Überraschungen erfahren. Nachmittags können Sie anderen Geborgenheit schenken.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Stress ist heute besonders schädlich für Sie. Bürden Sie sich nicht zu viel auf, verschieben Sie sehr anstrengende Tätigkeiten. Abends sollten Sie sich bewusst eine Auszeit gönnen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Hören Sie heute gut hin, wenn andere Ihnen etwas sagen. Es sind die Untertöne, die wichtig sind! Wenn Sie abends eine Ablehnung bekommen, ist sie wohl nicht endgültig.