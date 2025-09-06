Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 6. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ein guter Ansatz kann heute in Bequemlichkeit stecken bleiben. Dabei könnten Sie vor allem zum Abend hin sehr gut weiterkommen und erfolgreich wirken. Sichern Sie sich Hilfe!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Dieser Tag kann Ihnen manche Unruhe bringen. Lassen Sie sich nicht von anderen an der geradlinigen Durchführung Ihrer Vorhaben behindern. Sorgen Sie rechtzeitig für genug Abstand.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Stellen Sie sich heute, wenn Sie gefordert werden. Machen Sie sich klar, dass Sie auch an Schwierigkeiten wachsen können. Abends sollten Sie nicht zu sehr auf andere hoffen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Die Trägheit Ihrer Mitmenschen kann Sie heute zeitweise aufregen. Unternehmen Sie dann besser alleine etwas, stiften Sie keine Unruhe. Abends haben Sie wertvolle Gedanken.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Setzen Sie sich heute keinen übermäßigen Anstrengungen aus, ernähren Sie sich leicht und vitaminreich. Handeln Sie am späteren Nachmittag entschlossen, wenn man Sie fordert!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Heute können Sie in Ihrer Partnerschaft eine Versöhnung erreichen oder sich neu annähern. Geben Sie Ihrem Partner vor allem abends das Gefühl, dass Sie hinter ihm stehen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich heute von der Unruhe anderer Menschen nicht nervös machen. Am Vormittag müssen Sie geistesgegenwärtig reagieren, wenn etwas nicht wie vorgesehen läuft.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Tagsüber bleibt es für Sie ruhig, nehmen Sie sich Zeit für sich selbst! Abends sollten Sie Verständnis für Ihre Familie und Ihren Partner haben. Geben Sie etwas mehr von sich!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie dürfen heute mit einem Ansatz nicht stecken bleiben. Engagieren Sie sich vor allem nachmittags und am frühen Abend mit aller Kraft, auch wenn andere nicht mitziehen wollen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bis nachmittags kommen Sie sehr leicht an andere Menschen heran. Treten Sie unbefangen auf, seien Sie entgegenkommend! Abends gibt man Ihnen einen Anstoß zur Veränderung.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben einen friedvollen Tag vor sich. Machen Sie es sich nach einem ausgiebigen Frühstück zu Hause gemütlich. Unternehmen Sie etwas mit Ihrer Familie oder guten Freunden.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie den Morgen für wichtigere Erledigungen. Am späten Vormittag kann es hektisch werden, behalten Sie die Nerven! Am späten Abend sollten Sie keine Schuldgefühle erzeugen.