Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 23. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Eine begonnenes Vorhaben kann sich heute sehr erfreulich weiterentwickeln. Suchen Sie abends Kontakt zu Menschen, die Sie voranbringen können. Ihre Ideen kommen an!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Die Kommunikation klappt heute prima. Sie kommen gut mit Ihren Mitmenschen aus. Mit Ihrem Partner können Sie abends Pläne für die gemeinsame Zukunft schmieden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ein Alleingang ist für Sie heute nur ratsam, wenn Sie sich der möglichen Folgen wirklich bewusst sind. Stoßen Sie niemanden, den Sie noch brauchen können, vor den Kopf!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Wenn man Ihnen heute Lohn ohne Leistung verspricht, sollten Sie misstrauisch werden. Man kann Sie betrügen wollen! Verletzen Sie niemanden mit Kritik, auch nicht ohne Absicht.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie es heute ruhig angehen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Am frühen Nachmittag sollten Sie sich einem Problem stellen. Halten Sie abends maß, vor allem mit Alkohol.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Ihr Tag ist geprägt durch gute Laune und Ausgeglichenheit. Am Abend wird ein Wunsch an Sie herangetragen. Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie ihn erfüllen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

In der Liebe kann heute für Sie ein Knoten platzen, eine festgefahrene Situation klärt sich. Nachmittags haben Sie die Chance auf einen neuen Anfang. Vergessen Sie eine Belastung!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie sehen heute Ihre langfristige Perspektive wieder sehr viel klarer. Nehmen Sie eine Anregung am späten Vormittag an. Abends sollten Sie sich nicht zu einer Dummheit verleiten lassen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Suchen Sie nach Abwechslung, lenken Sie sich ab! Am späten Vormittag müssen Sie Ihre Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Abends dürfen Sie sich nicht verplaudern!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Nehmen Sie sich heute die Zeit, einen guten Gedanken in Ruhe fertig zu denken. Lassen Sie sich von anderen nicht zu unüberlegten Aussagen oder Festlegungen verleiten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

In beruflichen und privaten Partnerschaften kann es heute zu Differenzen kommen. Suchen Sie nachmittags nach Lösungen. Geben Sie abends keine leichtfertigen Versprechungen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie sind heute geistig besonders beweglich und begeistern andere mit Ihren Einfällen und Vorschlägen. Über Mittag sollten Sie nicht zu viel fordern, Sie würden nichts damit erreichen.