Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 30. Mai 2026

Horoskop morgen: Widder

Es lohnt sich heute für Sie, vollen Einsatz zu bringen. Arbeiten Sie heute an einer Sache, von der Sie sich maximalen persönlichen, beruflichen und materiellen Gewinn versprechen.

Horoskop morgen: Stier

Die Stimmung ist heute insgesamt etwas kühl und nüchtern. Abends können Sie aber anderen wertvolle Impulse geben. Denken Sie dabei erst in zweiter Linie an Ihren eigenen Vorteil!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sind noch immer auf einem sehr hohen Energieniveau und können sich erfolgreich einsetzen und verwirklichen. Beginnen Sie jetzt Projekte, die auf längere Laufzeit angelegt sind.

Horoskop morgen: Krebs

Tagsüber können Sie Informationen bekommen, die Ihnen ein anstehendes Vorhaben in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Besprechen Sie abends, wie es weitergeht.

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Horoskop morgen: Löwe

Sie können heute besondere Kreativität entwickeln und lösen ein anstehendes Problem auf ungewöhnliche Weise. Am frühen Abend werden Sie eine seelische Belastung los.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie sind in guter Form und ausgeglichener Stimmung. Am frühen Nachmittag kommen Sie besonders leicht in Kontakt mit anderen und hinterlassen einen guten Eindruck.

Horoskop morgen: Waage

Behalten Sie eine neue Idee heute noch für sich, nehmen Sie sich mehr Zeit, sie gründlicher auszuarbeiten. Nachmittags können Sie einem anderen Menschen Sicherheit geben.

Horoskop morgen: Skorpion

Heute ist nicht Ihr Tag. Nehmen Sie es anderen nicht übel, wenn sie nicht auf Sie eingehen möchten. Nachmittags und abends sollten Sie sich keine falschen Hoffnungen machen.

Horoskop morgen: Schütze

Vormittags haben Sie in einer finanziellen Angelegenheit Erfolg. Stellen Sie den gemeinsamen Nutzen in den Vordergrund. Meiden Sie abends Menschen, die Sie ausnutzen wollen.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie tun Ihrer Gesundheit Gutes, wenn Sie sich heute ausruhen. Vormittags fühlen Sie sich besonders wohl und sind offen für alles Schöne. Gönnen Sie sich etwas!

Horoskop morgen: Wassermann

Halten Sie sich heute den ganzen Tag über handlungsbereit! Sie können in Situationen geraten, in denen Sie richtig und schnell reagieren müssen. Seien Sie geistesgegenwärtig!

Horoskop morgen: Fische

Gehen Sie heute mehr Ihren Interessen nach, entdecken Sie neue Themen und Gebiete! Am späteren Abend können Sie ein Projekt erfolgreich in Angriff nehmen.