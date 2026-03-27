Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 28. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Nehmen Sie ein Angebot an, das man Ihnen vormittags macht. Sie können sich finanziell verbessern und eine erfreuliche Wende vollziehen. Zögern Sie nicht zu lange!

Horoskop morgen: Stier

Bleiben Sie geduldig, wenn es morgens unruhig wird. Sie haben nachmittags Gelegenheit, versäumten Schlaf nachzuholen. Spätabends sollten Sie nicht zu verschwenderisch sein.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Heute müssen Sie sich darum bemühen, im seelischen Gleichgewicht zu bleiben. Setzen Sie sich in Krisen für gütliche Lösungen ein. Abends kommt ein Kompromiss zustande.

Horoskop morgen: Krebs

Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie heute in eine unangenehme Lage kommen. Verhindern Sie, dass sich ein Streit zuspitzt. Verzeihen Sie abends einen Fehler!

Horoskop morgen: Löwe

Nehmen Sie heute Rücksicht auf Ihre Gesundheit, muten Sie sich nicht zu viel zu! Meiden Sie Alkohol und Medikamente, die auf die Psyche gehen. Die Wirkung ist heute uneinschätzbar.

Horoskop morgen: Jungfrau

Verraten Sie heute ein langfristiges Ziel oder Ideal nicht für kurzfristige Gewinne! Lassen Sie sich nicht zu einem Fehler verführen, der nicht so einfach wiedergutzumachen wäre.

Horoskop morgen: Waage

Schonen Sie sich heute, hüten Sie sich besonders vor einem Übermaß an Stimulanzien. Medikamente und Alkohol wirken heute besonders stark. Achten Sie unbedingt auf genug Schlaf!

Horoskop morgen: Skorpion

Morgens und vormittags kann es Ihnen an Einsatzwillen mangeln, versäumen Sie nichts! Lassen Sie sich nachmittags geduldiger auf andere ein. Abends vorsichtig mit Alkohol sein!

Horoskop morgen: Schütze

Eine Idee, die Sie schon abgehakt hatten, wird heute wieder aktuell. Handeln Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, bringen Sie Kenntnisse ein, die Sie schon vor längerer Zeit erworben haben!

Horoskop morgen: Steinbock

Sie müssen morgens und vormittags mit Widerständen rechnen. Lehnen Sie sich gegen Unabänderliches nicht unnötig auf! Nachmittags finden Sie zu einer lang ersehnten Einigung.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sind heute verführbar und beeinflussbar. Lassen Sie sich, vor allem über Mittag, nicht von falscher Freundlichkeit täuschen. Verteidigen Sie Ihre Grenzen abends entschlossen!

Horoskop morgen: Fische

Sie haben heute immer wieder die Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu stellen und sich zu bewähren. Am späten Abend dürfen Sie andere Menschen nicht unter Druck setzen.