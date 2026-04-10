Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 11. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Machen Sie heute für sich selbst Nägel mit Köpfen. Werden Sie nicht tätig, um andere zu beeindrucken, sondern weil Sie selbst es wollen. Essen Sie abends leicht und bekömmlich!

Horoskop morgen: Stier

Blinde Begeisterung kann Sie heute zu einem Fehler verführen. Versprechen Sie vormittags nicht zu viel! Nachmittags sollten Sie auf ein Kompromissangebot eingehen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Der Plan eines anderen Menschen kann Sie heute zu verstärktem Einsatz anregen. Suchen Sie vor allem am späten Nachmittag Kontakt zu einem Menschen, der Sie fördern kann.

Horoskop morgen: Krebs

Gehen Sie am frühen Nachmittag offen und großzügig auf andere zu. Sehen Sie jemandem einen Fehler nach. Am frühen Abend schlagen Sie einen machbaren Kompromiss vor.

Horoskop morgen: Löwe

Sie müssen mit unvorhergesehenen Aufgaben rechnen. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminplan, um flexibel reagieren zu können! Abends braucht Ihr Partner Zuwendung von Ihnen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie können recht aufgedreht und unruhig sein. Verraten Sie in Ihrer Begeisterung für eine Sache keine Geheimnisse. Gehen Sie abends in sich, suchen Sie die Ruhe.

Horoskop morgen: Waage

Nutzen Sie Chancen, die sich Ihnen jetzt bieten, mit aller Entschlossenheit. Mut zur Entscheidung lohnt! Abends können Sie einen Entschluss fassen, der langfristig Glück bringt.

Horoskop morgen: Skorpion

Ihre Gedanken drehen sich ein bisschen zu sehr um Ihre eigene Person. Gehen Sie mehr auf andere ein, das bringt Ihnen Erleichterung. Nachmittags können Sie unauffällig Gutes tun.

Horoskop morgen: Schütze

Versuchen Sie heute, anderen Menschen positive Impulse zu geben. Seien Sie unbefangen, wenn andere traurig oder bedrückt sind. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungswegen.

Horoskop morgen: Steinbock

Beweisen Sie Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Bringen Sie sich voll ein, wenn Sie mit anderen zusammenwirken. Am frühen Nachmittag finden Sie Entspannung.

Horoskop morgen: Wassermann

Schonen Sie sich heute in jeder Hinsicht, überfordern Sie sich vor allem körperlich nicht. Abends sollten Sie beim Essen und Trinken maßvoll und bewusst sein. Gehen Sie früh schlafen!

Horoskop morgen: Fische

Nutzen Sie heute die Mittel, die anderen zur Verfügung stehen, besser aus. Geben Sie bereitwilliger auch einmal Verantwortung ab. Am späten Abend gewinnen Sie Klarheit.