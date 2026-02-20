Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 21. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Halten Sie einen guten Gedanken fest, der Ihnen vormittags kommt, und verfolgen Sie ihn weiter. Am frühen Nachmittag kommen Sie zusammen mit anderen zu schönen Erfolgen.

Horoskop morgen: Stier

Am besten wäre es, Sie würden diesen Tag zurückgezogen mit Ihrem Partner verbringen. Halten Sie sich möglichst fern von Menschen, die Missstimmungen in Ihnen erzeugen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie dürfen sich auf einen ruhigen, weitgehend störungsfreien Tag freuen. Abends sollten Sie bewusst mit Freunden oder im Rahmen der Familie Entspannung suchen.

Horoskop morgen: Krebs

Ein wichtiges Vorhaben entwickelt sich heute weiter, dennoch sollten Sie vorsichtig sein! Machen Sie sich keine überzogenen Hoffnungen. Sie brauchen noch viel mehr Zeit!

Horoskop morgen: Löwe

Sie sind heute gesundheitlich nicht voll auf der Höhe. Nutzen Sie den Tag, um kleine Beschwerden in den Griff zu bekommen, schlafen Sie sich wieder einmal richtig aus!

Horoskop morgen: Jungfrau

Heute kann es Ihnen immer wieder an Antrieb und Motivation mangeln. Raffen Sie sich aber zumindest vormittags auf. Gehen Sie aktiv an die Lösung eines beruflichen Problems.

Horoskop morgen: Waage

Sie sollten sich ausruhen und neue Kräfte schöpfen. Lassen Sie sich von anderen nicht stören. Ab dem späten Nachmittag profitieren Sie von Ihrer Konzentration und Ausdauer.

Horoskop morgen: Skorpion

Morgens und vormittags können Sie immer wieder erfreuliche Chancen geboten bekommen. Greifen Sie zu, ohne lange zu überlegen. Es kann ein unerwarteter Glücksfall eintreten.

Horoskop morgen: Schütze

In der Partnerschaft sollten Sie heute geradlinig sein. Lassen Sie sich nicht von Zweifeln beunruhigen, stärken Sie sich an positiven Erinnerungen aus Ihrer Vergangenheit.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie beginnen den Tag voller Tatendrang. Gehen Sie aber nicht einfach über andere hinweg. Stimmen Sie sich ab, wenn Sie die Sympathien eines anderen Menschen erhalten wollen.

Horoskop morgen: Wassermann

Nehmen Sie einen Zwischenfall zum Anlass, positive Kraft aufzubauen und neue Wege zu entwickeln. Mittags sollten Sie sich auf sich selbst verlassen. Ein Rat erweist sich als Flop.

Horoskop morgen: Fische

Machen Sie sich einen gemütlichen Tag und spannen Sie aus. Abends können Sie einen Kontakt wiederherstellen, der einmal wichtig für Sie war. Bringen Sie aber keine Vorleistungen!