Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 14. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie neigen heute dazu, sich zu sehr von Ihren Stimmungen leiten zu lassen. Erinnern Sie sich an Ihre Ziele, wenn Sie schwach oder mutlos werden. Motivieren Sie sich selbst!

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich heute emotional nicht gehen. Geben Sie Menschen, die Ihnen zu nahe getreten sind, eine zweite Chance! Nachmittags können Sie beweisen, dass auf Sie Verlass ist.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben einen ruhigen Tag vor sich, können sich gut konzentrieren und beeindrucken andere durch Ihre Zuverlässigkeit. Widmen Sie sich einer Aufgabe, die Sorgfalt verlangt.

Horoskop morgen: Krebs

Geben Sie sich heute keinen Illusionen hin. Bleiben Sie sowohl sich selbst, als auch anderen gegenüber sachlich! Gehen Sie am späten Vormittag kein finanzielles Risiko ein!

Horoskop morgen: Löwe

In einem Gespräch müssen Sie heute aufmerksam zuhören. Lesen Sie auch zwischen den Zeilen, dann werden die Absichten Ihres Gesprächspartners deutlich.

Horoskop morgen: Jungfrau

Lassen Sie sich nicht von anderen Menschen ablenken oder am Erreichen Ihres Zieles hindern. Mit Hartnäckigkeit setzen Sie sich durch! Zeigen Sie abends offen Ihre Sympathien!

Horoskop morgen: Waage

Sie können heute die besten Leistungen erzielen, wenn Sie sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern im Hintergrund die Fäden ziehen. Nehmen Sie Provokationen nicht ernst!

Horoskop morgen: Skorpion

Machen Sie am späten Vormittag dringend nötige Erledigungen. Ruhen Sie sich nachmittags möglichst aus. Freuen Sie sich auf den Abend, er wird positiv verlaufen.

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie es heute ruhig angehen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Am frühen Nachmittag sollten Sie sich einem Problem stellen. Halten Sie sich abends zurück, vor allem mit Alkohol.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich nicht unterkriegen, wenn Sie bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben auf Widerstand stoßen. Mit Geduld gelangen Sie heute auf jeden Fall noch zu Ihrem Ziel.

Horoskop morgen: Wassermann

Ein gedanklicher Knoten kann heute endlich platzen. Nehmen Sie sich vormittags die Zeit, sich intensive Gedanken über Ihre Wünsche und Perspektiven zu machen.

Horoskop morgen: Fische

Vormittags können Sie zügig verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben. Am Nachmittag ändert sich das. Es kommt Gegenwind auf. Vieles bleibt in Ansätzen stecken.