Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 7. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Es drohen Ihnen Konflikte mit anderen, vor allem mit dem Partner, wenn Sie zu emotional reagieren. Lassen Sie sich mehr von Ihrem Verstand als von Ihrem Gefühl leiten!

Horoskop morgen: Stier

Leisten Sie sich heute keine Fehler. Legen Sie sich nicht mit Vorgesetzten oder Höhergestellten an. Am Abend müssen Sie sich im Straßenverkehr besonders vorsichtig verhalten.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben einen harmonischen Tag vor sich. Genießen Sie ihn! Nach einem entspannenden Abend sollten Sie nicht allzu spät zu Bett gehen. Schlafen Sie aus, Sie müssen morgen fit sein.

Horoskop morgen: Krebs

Sie sollten sich heute nicht für alles verantwortlich fühlen. Klinken Sie sich ganz bewusst aus Ihren Pflichten aus, lassen Sie einmal die anderen machen! Abends entspannen Sie sich.

Horoskop morgen: Löwe

Am Vormittag kommen Sie gut voran, wenn Sie sich auf Ihre wesentlichen Ziele beschränken. Gönnen Sie sich am frühen Nachmittag auf jeden Fall eine längere Ruhephase.

Horoskop morgen: Jungfrau

Nutzen Sie den Vormittag und die Mittagszeit, um ein neues Vorhaben mit Menschen zu besprechen, die Ihnen weiterhelfen können. Abends profitieren Sie von einem Energieschub.

Horoskop morgen: Waage

Vermeiden Sie heute Fehler aus Unachtsamkeit und Nachlässigkeit. Sie gehen zeitweise nicht mit der gebotenen Sorgfalt zu Werke. Ziehen Sie sich am Abend früh zurück.

Horoskop morgen: Skorpion

Am Vormittag sind Sie heute sehr leistungsfähig und aktiv. Nachmittags besteht die Gefahr, dass Sie von anderen hintergangen werden. Lassen Sie sich nicht blenden!

Horoskop morgen: Schütze

Zeigen Sie jetzt Entschlossenheit, wenn es darauf ankommt. Eine offene Konfrontation am frühen Abend kann Klarheit in eine Beziehung oder Freundschaft bringen.

Horoskop morgen: Steinbock

Ziehen Sie heute klare Grenzen, wenn man zu viel von Ihnen fordert. Sie werden sonst ausgenutzt. Nach einem turbulenten Nachmittag sollten Sie am Abend einfach mal faulenzen.

Horoskop morgen: Wassermann

Die Anspannung der letzten Zeit verschwindet langsam. Seien Sie darauf bedacht, dass Ihr Leben sich in den gewohnten Bahnen bewegt. Am Abend eröffnen sich neue Perspektiven!

Horoskop morgen: Fische

Heute sollten Sie lieber auf dem Boden der Realität bleiben. Hochfliegende Pläne sind zum Scheitern verurteilt. Aber auch mit kleinen Schritten kommen Sie zügig voran.