Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie
Horoskop für Samstag, 7. Februar 2026
Horoskop morgen: Widder
Es drohen Ihnen Konflikte mit anderen, vor allem mit dem Partner, wenn Sie zu emotional reagieren. Lassen Sie sich mehr von Ihrem Verstand als von Ihrem Gefühl leiten!
Horoskop morgen: Stier
Leisten Sie sich heute keine Fehler. Legen Sie sich nicht mit Vorgesetzten oder Höhergestellten an. Am Abend müssen Sie sich im Straßenverkehr besonders vorsichtig verhalten.
Horoskop morgen: Zwillinge
Sie haben einen harmonischen Tag vor sich. Genießen Sie ihn! Nach einem entspannenden Abend sollten Sie nicht allzu spät zu Bett gehen. Schlafen Sie aus, Sie müssen morgen fit sein.
Horoskop morgen: Krebs
Sie sollten sich heute nicht für alles verantwortlich fühlen. Klinken Sie sich ganz bewusst aus Ihren Pflichten aus, lassen Sie einmal die anderen machen! Abends entspannen Sie sich.
Horoskop morgen: Löwe
Am Vormittag kommen Sie gut voran, wenn Sie sich auf Ihre wesentlichen Ziele beschränken. Gönnen Sie sich am frühen Nachmittag auf jeden Fall eine längere Ruhephase.
Horoskop morgen: Jungfrau
Nutzen Sie den Vormittag und die Mittagszeit, um ein neues Vorhaben mit Menschen zu besprechen, die Ihnen weiterhelfen können. Abends profitieren Sie von einem Energieschub.
Horoskop morgen: Waage
Vermeiden Sie heute Fehler aus Unachtsamkeit und Nachlässigkeit. Sie gehen zeitweise nicht mit der gebotenen Sorgfalt zu Werke. Ziehen Sie sich am Abend früh zurück.
Horoskop morgen: Skorpion
Am Vormittag sind Sie heute sehr leistungsfähig und aktiv. Nachmittags besteht die Gefahr, dass Sie von anderen hintergangen werden. Lassen Sie sich nicht blenden!
Horoskop morgen: Schütze
Zeigen Sie jetzt Entschlossenheit, wenn es darauf ankommt. Eine offene Konfrontation am frühen Abend kann Klarheit in eine Beziehung oder Freundschaft bringen.
Horoskop morgen: Steinbock
Ziehen Sie heute klare Grenzen, wenn man zu viel von Ihnen fordert. Sie werden sonst ausgenutzt. Nach einem turbulenten Nachmittag sollten Sie am Abend einfach mal faulenzen.
Horoskop morgen: Wassermann
Die Anspannung der letzten Zeit verschwindet langsam. Seien Sie darauf bedacht, dass Ihr Leben sich in den gewohnten Bahnen bewegt. Am Abend eröffnen sich neue Perspektiven!
Horoskop morgen: Fische
Heute sollten Sie lieber auf dem Boden der Realität bleiben. Hochfliegende Pläne sind zum Scheitern verurteilt. Aber auch mit kleinen Schritten kommen Sie zügig voran.
