Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 31. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Kümmern Sie sich vordringlich um eine berufliche Angelegenheit, die geklärt werden muss. Lassen Sie sich nachmittags von scheinbaren Widersprüchen nicht beunruhigen.

Horoskop morgen: Stier

Bringen Sie heute Ordnung in Ihre Gedanken. Lassen Sie sich dabei nicht von anderen beeinflussen oder ablenken! Nachmittags kommt man ihnen ein gutes Stück entgegen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Tagsüber müssen Sie mit den unklaren Stimmungen anderer zurechtkommen. Behalten Sie einen kühlen Kopf! Abends sollten Sie sich von Angeboten nicht zu viel versprechen.

Horoskop morgen: Krebs

Bringen Sie wichtige Arbeiten über die Bühne und planen Sie die kommenden Tage vor. Nachmittags können Sie anderen Anregungen geben, sollten aber mit Kritik sparsam sein.

Horoskop morgen: Löwe

Vermeiden Sie ungewohnte körperliche Belastungen. Erhalten Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit durch rechtzeitige Pausen! Am späten Abend entwickeln Sie viel Fantasie!

Horoskop morgen: Jungfrau

Fordern Sie heute von einem anderen ein Bekenntnis. Zögern Sie nicht, Konsequenzen zu ziehen, wenn Sie nicht gebraucht werden! Nehmen Sie sich abends Zeit zur Erholung.

Horoskop morgen: Waage

Sie neigen heute dazu, aus großer Begeisterung zu weit zu gehen. Schätzen Sie Ihre Chancen realistisch ein! Abends sollten Sie eine Schuld eingestehen und sie fair begleichen.

Horoskop morgen: Skorpion

Setzen Sie ab Mittag alle Hebel in Bewegung und lassen Sie Ihre Kontakte spielen! Sie können der Verwirklichung eines Herzenswunsches erheblich näherkommen.

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie sich von einem Rückschlag am späteren Vormittag nicht die Laune verderben. Halten Sie an einem Entschluss fest! Abends bringen Sie eine wichtige Neuigkeit in Erfahrung.

Horoskop morgen: Steinbock

Machen Sie einem anderen Menschen heute keine Hoffnungen, wenn Ihnen die Sache nicht wirklich ernst ist. Abends sollten Sie jemandem einen Fehler nachsehen.

Horoskop morgen: Wassermann

Bis zum Nachmittag müssen Sie mit Turbulenzen rechnen. Lassen Sie sich von der Unruhe anderer nicht anstecken. Verhalten Sie sich über die Mittagsstunden defensiv!

Horoskop morgen: Fische

Sie können heute besondere Leistungen bringen. Sie haben viel Ausdauer und können sich gut konzentrieren. Nachmittags sind Sie zusammen mit anderen am erfolgreichsten.