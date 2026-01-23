Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 24. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Eine neue Idee kann Sie hoffnungsvoll stimmen. Sie sollten aber, bevor Sie an ihre Verwirklichung gehen, die Einzelheiten Ihres Planes gründlich und realistisch durchdenken.

Horoskop morgen: Stier

Sie dürfen Ihre Kräfte nicht völlig verausgaben. Lassen Sie nicht zu, dass Sie in Stress geraten! Abends sollten Sie sich zurückziehen. In der Ruhe haben Sie die besten Ideen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sind heute seelisch nicht so stabil. Nehmen Sie eventuelle Konflikte nicht zu ernst, weichen Sie vor allem um die Mittagszeit einem Streit aus. Abends finden Sie Halt bei anderen.

Horoskop morgen: Krebs

Sie sehen heute klar und deutlich, auf welche Weise Sie Ihre Ziele erreichen können. Handeln Sie jetzt schnell! Am frühen Abend sollten Sie eine Flirteinladung annehmen.

Horoskop morgen: Löwe

Zeigen Sie einem Menschen, der Sie heute herausfordern will, die kalte Schulter. Wenden Sie sich ab, Sie haben bei dieser Auseinandersetzung nichts zu gewinnen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie müssen mit Verzögerungen rechnen. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminkalender für unvorhergesehene Zwischenfälle. Machen Sie abends nur konstruktive Vorschläge!

Horoskop morgen: Waage

Sie müssen mit Kritik rechnen, wenn Sie sich heute zu offensichtlich in den Mittelpunkt stellen. Lassen Sie sich nachmittags und abends nicht auf Auseinandersetzungen ein.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie haben einen schönen, abwechslungsreichen Tag vor sich. Schließen Sie einen Ausflug mit einem leckeren Abendessen ab. Abends haben Sie weitreichende Ideen.

Horoskop morgen: Schütze

Seien Sie heute gnädig mit Mitmenschen, die nicht Ihren hohen Ansprüchen genügen. Am Abend haben Sie beim Spielen ein glückliches Händchen.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich von anderen Leuten anregen. Am Nachmittag macht man Ihnen einen Vorschlag, der es wert ist, überdacht zu werden. Abends sollten Sie nicht zu heftig reagieren.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie spüren Aufwind, sollten aber stets auf Nummer sicher gehen. Sie riskieren zu viel, wenn Sie sich nur von Begeisterung treiben lassen. Bleiben Sie in Ihrer Planung realistisch.

Horoskop morgen: Fische

Sie können sich heute kraftvoll gegen alle Widerstände durchsetzen. Ihre Erfolge verschaffen Ihnen mehr Einfluss, den Sie gezielt für Ihre Zwecke einsetzen sollten.